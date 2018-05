Pourquoi faut-il diminuer le stress après l’accouchement ? Quel avantage offre le peau à peau dans l’apaisement du bébé, et de la mère ? Le peau à peau est-il compatible avec une naissance par césarienne ? Petits conseils pour une naissance plus sereine.

Dans La Tête au Carré Mathieu Vidard recevait Bernadette Lavollay, pédiatre pendant 40 ans, qui a tiré de sa pratique et de son observation quelques moyens pour une meilleure entrée dans la vie de bébé.

► ECOUTER | La tête au carré sur les bébés

Pour des questions de sécurité, la naissance aujourd’hui est hyper médicalisée. On a sauvé beaucoup de vies mais au prix de gestes médicaux souvent stressants pour les bébés et leur mère.

La sage femme Alexandra Mathias de #Payetongynéco, un mouvement qui dénonce les violences médicales :

On nous apprend à rester dans le moule, à ne surtout pas remettre en cause le protocole de l’accouchement. J’ai accouché de mes enfants et après, je me suis posée des questions sur ce que je faisais subir aux patientes. Par exemple, ces suivis de travail codifiés avec un centimètre par heure, si c’est deux centimètres c’est trop long, il faut demander au médecin… Changer nécessite une remise en question profonde.