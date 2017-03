Yann président, voudrait réduire "le fossé qui se creuse entre les territoires de la République".

"Moi président", ce sont 3 000 propositions originales de lecteurs et auditeurs de France Inter et de l’Obs pour la présidentielle. Nous en avons sélectionné une vingtaine dont celle de Yann :

Pour retisser du lien, je propose une sorte d’Erasmus lycéen entre les métropoles et les campagnes, les quartiers aisés et les zones défavorisées…

Yann a 45 ans, il est consultant en ressources humaines à Paris. Pour lui l’un des grands thèmes abandonné dans cette campagne présidentielle, c’est la mixité sociale dans l’éducation. Pour réduire "la fracture territoriale", il imagine donc une sorte de "vis ma vie", au lycée, "qui favoriserait les rapprochements entre les classes sociales" via "des rencontres et des enrichissements mutuels". Pour cela, tout lycéen pourrait effectuer un trimestre dans un autre lycée que le sien. Des lycées qui seraient "classés en quelques catégories selon des critères économiques, sociaux et territoriaux".

En tant que lycéen de campagne, j’aurais moi-même aimé découvrir la ville avant mes 18 ans

