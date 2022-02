Tous les Français peuvent ouvrir depuis jeudi un carnet de santé numérique regroupant leurs données de santé ainsi qu'une messagerie sécurisée et, plus tard, un agenda santé et des applications partenaires. Une "révolution" qui va se créer automatiquement, sauf si les assurés font la démarche de le refuser.

Olivier Véran a présenté "Mon Espace santé" le 3 février. © AFP

Exit le "dossier partagé" de 2016, bienvenue à "Mon espace santé". Le nouveau dossier médical informatisé a finalement été lancé en grande pompes jeudi 3 février par le ministre de la santé Olivier Véran, après un retard à l'allumage d'un mois pour cause de flambée de l'épidémie de Covid. Une fois l'inscription réalisée de façon très simple et pourtant sécurisée sur le site internet, il sera possible de conserver dans ce nouvel outil, bientôt décliné en appli sur smartphone, tout votre parcours de santé ou presque.

Pour remplir votre dossier médical, il vous suffit de prendre tous les documents papiers que vous conserviez jusqu'ici et de retranscrire avec vos mots ce qu'il contient (allergies, traitements en cours, antécédents familiaux, etc.). Vous pouvez aussi prendre en photo les documents qui vous ont été confiés (ordonnances, radios et autres résultats d'analyses).

Quant à ceux qui avaient déjà un dossier médical partagé, ils vont retrouver les données qui y étaient stockées. Par la suite, dans le courant de l'année, quand les professionnels de santé seront tous équipés, leurs documents seront mis automatiquement dans votre coffre fort numérique et ils pourront communiquer directement avec vous via une messagerie sécurisée. C'est vous qui décidez de donner ou non accès aux professionnels de santé.

De nouvelles fonctionnalités d'ici fin 2022

Dans le courant de l'année vous y retrouverez aussi un agenda santé et des applications partenaires par exemple pour mesurer votre rythme cardiaque, votre activité sportive ou vous proposer des menus adaptés.

Si le site est tout à fait ergonomique, la démarche de rentrer ses antécédents médicaux peut se révéler fastidieuse. Elle peut aussi être compliquée pour les exclus du numérique mais le gouvernement promet un accompagnement notamment par les agents de la sécurité sociale pour s'approprier l'outil.

L'ergonomie du site a été réfléchie pour une utilisation simplifiée © Radio France / Capture d'écran

Avec une démarche différente d'automatisation de la création de ce nouvel "Espace santé", le gouvernement espère faire oublier l'échec du dossier médical partagé. Seulement 10 millions de personnes en avaient ouvert un. Ce nouveau système se veut à la fois plus simple et plus rassurant puisque les données sont sécurisées et hébergées sur un serveur en France.

Mise à jour gratuite pour les professionnels

Enfin, pour inciter les professionnels de santé à jouer le jeu, ils pourront tous bénéficier gratuitement d’une mise à jour de leur logiciel métier. Un investissement de 2 milliards d'euros qui doit permettre d’accélérer de façon significative le partage des données de santé, avec un objectif d’atteindre 250 millions de documents médicaux envoyés annuellement aux patients dans "Mon espace santé" d’ici 2023, soit 25 fois plus qu’actuellement.

Le système a déjà été testé dans trois départements, la Somme, la Loire-Atlantique et la Haute-Garonne avec un bilan plutôt positif puisque le nombre de documents échangés a été doublé. D'ici à fin mars, tous les usagers recevront un mail ou un courrier pour s'inscrire. Sans action de votre part dans les six semaines, l'inscription sera automatique.