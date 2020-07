En France, c'est un véritable phénomène de société au point que nous sommes le premier marché du secteur en Europe avec celui des puzzles. Que vous soyez bons ou mauvais perdants, les invités de Dorothée Baraba vous expliquent, dans l'émission "L'été comme jamais", pourquoi les jeux de société nous fascinent tant.

Le Pictionnary, Le Monopoly, Le Uno, Le Dobble, Le Time's up, Les Loups-Garous de Thiercelieux, Kingdomino, Le Trivial Poursuit, Les Aventuriers du rail… La liste est loin d'être exhaustive ! Ils sont aussi nombreux qu'on hésite longtemps avant de trouver celui qui correspond à l'attente de tous les joueurs réunis autour de la table. Tous proposent un concept et une intrigue bien singuliers.

Au micro de Dorothée Barba, Bruno Cathala, auteur de jeu de société, notamment de Kingdomino ; Eva Szarzynski, ludothécaire et Lucien Maine, auteur, acteur et vidéaste, reviennent sur ce qui fait la vertu du Jeu de société en général, ce qui explique les raisons pour lesquelles les Français aiment tant ce loisir. Ils vous dressent au passage une petite liste de jeux à découvrir, selon vos envies :

Les Français, plus grands consommateurs européens de jeux de société

Comme l'explique la ludothécaire dont le métier est d'assurer l'accueil, l'encadrement et l'animation de différents publics, en majorité des enfants, Eva Szarzynski explique "qu'il y a à peu près 500 jeux qui sortent tous les ans en France". Un fort engouement de la part des Français qui s'est confirmé pendant le confinement où le jeu de société a été d'un véritable secours pour s'échapper de cette pression quotidienne souvent générée par la crise. Même avant, le secteur du jeu se portait déjà extrêmement bien en France avec notamment 19 millions de jeux vendus en 2018.

En plus d'avoir publié le top 10 des ventes de jouets pour la semaine du 16 mars au 22 mars avec le Monopoly, la Bonne Paye et le Scrabble en tête de liste avec le Trivial Poursuit (édition familiale) en 9e position, le cabinet d'étude de marché NPD rapporte que "la France se distingue depuis quelque temps déjà comme le premier marché des jeux de société et puzzles en Europe et la catégorie a enregistré un chiffre d'affaires de 578 millions d’euros en 2019, en croissance de 10 % par rapport à l’année précédente - par comparaison, il est évalué à 392 millions d’euros au Royaume-Uni et 473 millions en Allemagne en 2019".

Un facteur de lien social et de construction personnelle

Au-delà du jeu de société, le procédé révèle inconsciemment le besoin de lien social des joueurs qui se réunissent autour de la table pour rivaliser le temps d'une ou plusieurs parties. Selon Bruno Cathala, auteur de jeux de société, "c'est un générateur permanent d'émotions qui peut grandement contribuer à notre bonheur social" en invitant à repenser notre manière de penser, nos attitudes car ce sont inconsciemment nos personnalités, nos caractères qui s'entrecroisent et se confrontent au gré des parties, et que l'on soit à la place du vainqueur ou du perdant. Le jeu de société permet de prendre un certain recul avec soi-même, de prendre conscience de ce que nous sommes, d'en apprendre un peu plus sur ses adversaires tout en jouant sur leurs faiblesses psychologiques en guise de stratégie.

Pour Bruno Cathala "on évolue dans une société où, depuis l'enfance, on nous apprend à paraître, où il faut être celui que les autres attendent de nous. Mais quand on joue, les masques tombent soudainement car les règles du jeu autorisent à être soi-même et à apparaitre tel qu'on est pour le gain de la victoire". C'est une façon de se libérer véritablement.

Le jeu est un formidable apprentissage pour apprendre à gagner dans la défaite qu'elle soit individuelle ou collective.

- Eva Szarzynski

Des idées de jeux de société de coopération

Si vous voulez gagner ou perdre en groupe plutôt que tout seul ; initier les plus jeunes à s'affirmer soi-même, leur apprendre le respect d'autrui et la gestion des frustrations dans le cadre d'un jeu de société en guise de support pédagogique, voici quelques suggestions de nos invités :

Les Chevaliers de la Table ronde

Crée par Bruno Cathala et Serge Laget. Les joueurs forment une compagnie de chevaliers. La victoire ou la défaite dépend de la réussite ou de l'échec des différentes quêtes poursuivies par les Chevaliers. Chaque quête offre un défi différent. La partie se termine par un triomphe des forces du Mal si 12 engins de siège encerclent Camelot ; dès qu'une 7e épée noire est déposée et si tous les chevaliers en viennent à mourir.

Ghost stories

Par Antoine Bauza. Les joueurs sont des taoïstes qui défendent un village chinois contre les attaques surnaturelles d'un prince des enfers. Chaque joueur dirige un personnage avec des capacités spéciales qui devra aider le groupe en se faisant soutenir par des villageois et en exorcisant les fantômes qui cherchent à hanter le village.

Zombie Kidz

Par l'éditeur Le Scorpion Masqué. Il faut éliminer les zombies qui entrent en jeu et verrouiller l’école avant qu’ils ne deviennent trop nombreux. Pour gagner, il faut poser un cadenas sur chacune des quatre cases-portail.

Diplomatie

Créé par l'américain Allan B. Calhamer. Le but du jeu est de prendre le contrôle du plus grand nombre possible de centres de ravitaillement. À la fin convenue de la partie, le vainqueur est celui qui en contrôle le plus. Si un joueur parvient à contrôler 18 centres de ravitaillement, il gagne immédiatement.

Les Colons de Catane

Crée par Klaus Teuber. L'objectif est de gagner des ressources pour construire des colonies, des routes et des villes, et de s'étendre un maximum sur le plateau. On peut échanger avec les autres joueurs des ressources que l'on gagne et ça crée des négociations et des échanges parfois tendus pour pouvoir obtenir des ressources. Avec en option des extensions du jeu pour pouvoir multiplier le scénario et prendre encore plus de plaisir.

Pour jouer en famille sans s'écharper

Les aventuriers du rail

Crée par Alan R. Moon. Le but est d'avoir le plus de points possible selon la longueur des routes que vous construisez en reliant les deux villes indiquées sur votre carte destination. Les points obtenus sont indiqués sur la carte. Il y a un bonus de 10 points pour le joueur ayant réalisé le chemin le plus long. Le Jeu s’arrête lorsque la réserve de wagons en plastique d’un joueur arrive à 0, 1 ou 2 après avoir joué.

Kingdomino

Crée par Bruno Cathala. Jeu dans lequel, pour devenir le roi des dominos, il faut constituer le plus joli royaume grâce à la façon dont on associe ses dominos. À chaque tour, on récupère un domino, avec un système complexe qui fait que, globalement, plus le domino auquel on accède va être rentable et plus on va en subir les conséquences au prochain tour. Le domino récupéré doit être intégré à ton propre royaume en respectant un principe de superficie.

Pour le plaisir de se prendre la tête

Oriflamme

Crée par imaginé par Adrien et Axel Hesling. C'est le prix de L'As d'or de cette année. Un jeu de bluff et de tactiques où tous les coups bas sont permis, voire encouragés. C'est médiéval : des familles qui s'affrontent pour prendre le pouvoir.

Parfait pour les vacances

7 Wonders Duel

Imaginé par Antoine Bauza. Une partie se déroule en trois âges, chaque âge utilisant l’un des trois paquets de cartes. Chaque carte âge représente un bâtiment. Ces âges se jouent de manière similaire, chaque joueur ayant l’opportunité de jouer environ 10 cartes par âge pour gagner de l’argent, renforcer son armée, faire des découvertes scientifiques et développer sa cité. Il y a trois manières de gagner : la suprématie militaire, scientifique et civile.

Aller plus loin

