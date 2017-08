Toutes les 5 minutes un objet est oublié dans un train ou une gare et il ne sont que 35% à retrouver leur propriétaire alors qu'ils vous attendent peut-être aux objets trouvés.

Se rendre aux objets trouvés de la Gare Montparnasse pour retrouver son iPad et il est la ! © Radio France / Laura Lavenne

Nous allons à nouveau vivre un week-end de retour des vacances et si vous avez l'habitude de voyager en train, vous connaissez le refrain : "Avant de descendre, assurez-vous de ne rien oublier à bord". Malgré cela, des milliers d'objets sont oubliés chaque année. 150 000 en moyenne sont égarés dans les wagons comme dans les gares.

Les portes se referment, vous êtes confortablement assis à votre place, et là catastrophe, vous vous rendez compte que votre porte monnaie est resté sur le comptoir du café de la gare, ou à l'inverse, votre parapluie ou votre mallette poursuivent le voyage tous seuls dans le train que vous venez de quitter.

Imaginez, toutes les 5 minutes, sur l'ensemble du réseau SNCF, c'est un objet de plus qui s'égare. Un objet de plus qui atterrit dans le centre de stockage de la gare, où il va attendre son propriétaire

35 % des objets oubliés sont récupérés par leurs propriétaires

Éléonore est postée devant le centres pour objets trouvés de la gare Montparnasse, à Paris elle est venue chercher son iPad "j'ai oublié dans le train, bêtement, en rentrant des vacances en Bretagne. Il y avait ma fille, mon mari, plein de bagages et la poussette et je l'ai oublié ma tablette dans le wagon", explique-t-elle. Éléonore n'en revient pas "J'avoue que je ne pensais pas du tout la récupérer mais avant même que je la déclare perdue la SNCF m'a envoyé un message via Messenger et puis un mail de confirmation". Pour récupérer son iPad, Éléonore a du payer 10 euros. Pour un objet de moindre valeur on vous demandera cinq euros au moment de la restitution. Plus les frais d'expédition, si on doit vous envoyer l'objet perdu par la poste.

Pour augmenter vos chances de retrouver votre possession, il ne faut pas tarder à faire une déclaration de perte au guichet, ou en téléphonant au 36.35 ou sur le site gare et connexions de la SNCF. 90% des objets restitués le sont dans la semaine qui suit la perte, explique Nathalie Larrere, la directrice de la Gare Montparnasse "faire une déclaration de perte ça nous permet de recouper avec une déclaration de 'trouvaille' d'un objet et quand il y a un recoupement et que l'objet est identifiable, on contacte le client".

Si c’est votre valise que vous avez oubliée, vous avez très peu de chance de la retrouver entière, car le déminage sera intervenu sur votre bagage et l'aura fait exploser...

Quelques uns des objets trouvés qui attendent leur propriétaire Gare Montparnasse © Radio France

Plus de 400 agents travaillent spécifiquement sur vos objets trouvés

C'est le cas de Said. Dans sa guérite il voit passer toute sorte de choses : "ça c'est des ordinateurs, des tablettes, des Ipad, mais j'ai aussi des valises, des sacs, des lunettes". Il a déjà reçu des skis ou encore un bac à shampoing ou un vélo. Mais l'objet le plus perdu et le plus retrouvé donc reste le doudou.

En un an, plus de 1200 nin-nins, et autant de larmes, ont été déclarés à la SNCF. Laetitia est justement en train de cacher la peluche de son fils, Bastien : "si on le perd c’est la catastrophe, et pour se prémunir d'ailleurs on en a deux. C'est hyper important le doudou, il ne peut pas dormir sans."

Au bout d’un mois les objets perdu qui n’ont pas été réclamés, sont offerts à Emmaüs. S’ils ont beaucoup de valeur ce sont les services de l'Etat qui en bénéficient.

