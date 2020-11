Face à la montée de la précarité en France, alors que 110 maires en appellent au Président de la République pour une plus grande solidarité à l’égard des quartiers et des communes défavorisés, France Inter ouvre son antenne jeudi prochain à cinq grandes associations caritatives.

Confinés mai solidaires © AFP / Christophe Archambault

Le Secours Populaire, Les Restos du coeur, La Banque Alimentaire, Le Secours Catholique et ATD Quart Monde seront ainsi invités à témoigner sur l’antenne de la fragilisation des populations les plus précaires mais aussi du glissement dans la pauvreté de toute une partie de la population qui jusqu’alors s’en sortait tant bien que mal.

Trois chiffres disent la gravité de la situation

40% des ménages précaires dans l’incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires

300 000 personnes sans domicile fixe

10 millions de pauvres en France aujourd’hui

Des arbitrages impossibles s’imposent alors aux familles, payer le loyer ou la cantine, se nourrir ou s’habiller, inscrire les enfants au club de sport et s’endetter un peu plus ou renoncer.

Cette journée d’antenne est offerte aux associations pour qu’elles témoignent, racontent et proposent. Elles sont aux avant-postes et parent à l’urgence. Elles réussissent encore à arrimer au bateau comme tous les citoyens de ce pays mais la bataille est rude.

Elles ont besoin de bras, de ressources et d’attention.

Cette journée est faite avec elles et pour celles et ceux qui n’ont plus qu’elles pour tenir debout. La radio c’est aussi cela, être un trait d’union.

Jeudi 19 novembre - #confinésmaissolidaires

Le 7/9 / Nicolas Demorand et Léa Salamé

7h50 > L’invité de Léa Salamé

10h - Grand bien vous fasse / Ali Rebeihi

"Des solutions, on en trouve" avec des bénévoles aux quatre coins de la France de La Banque Alimentaire et du Secours Catholique

11h - La bande originale / Nagui

Le Secours Populaire dont Nagui est l’ambassadeur

avec Marius Colucci, fils de Coluche pour les Restos du coeur

19h20 - Le téléphone sonne / Fabienne Sintes

avec Pascal Brice, président de la FAS et Véronique Fayet, présidente du Secours Catholique