Jeudi soir, Sony a levé le voile sur une partie des caractéristiques de sa Playstation 5, nouvelle console prévue pour la fin d'année. Si les premières annonces de jeux ont séduit les joueurs et joueuses, Internet s'est amusé du "look" de cette nouvelle machine.

La Playstation 5 a été dévoilée jeudi à la presse et aux internautes, qui pouvaient suivre la conférence sur Internet © AFP / Sony Interactive Entertainment Inc

La neuvième génération de consoles verra donc s'affronter d'un côté la XBox Series X, de l'autre la Playstation 5. Très attendue, la conférence de révélation du design et des premiers jeux de la nouvelle console de Sony a eu lieu jeudi soir sur Internet. La conférence, reportée d'une semaine en raison des manifestations qui se déroulent en ce moment aux États-Unis après la mort de George Floyd, pouvait être suivie en direct sur YouTube.

Le catalogue de jeux, exception faite d'une réédition du jeu GTA V (sorti pour la première fois en 2013), compte déjà deux douzaines de jeux, dont une partie d'exclusivités, présentées jeudi soir, comme un nouvel épisode de Gran Turismo, le septième du nom, un nouveau jeu Spider-Man ("Miles Morales"), ou un nouvel épisode de la saga Ratchet & Clank qui accompagne la console depuis la PS2.

Mais la grande annonce de cette conférence, c'est celle du design de cette nouvelle console, qui était encore inconnu jusqu'à présent (on connaissait en revanche la forme de sa manette) : alors que les Playstation 2, 3 et 4 misaient essentiellement sur le noir, en dehors de quelques éditions limitées, la nouvelle console encadre une partie centrale noire entre deux formes blanches à la géométrie aérienne. Une touche lumineuse de bleu habillera le tout.

Plus grande que toutes les autres consoles de la série si l'on se fie aux estimations, elle présente un design sans angles droits et rompt avec le monochrome. Elle tranche ainsi d'autant plus avec celle qui sera sa concurrente, la Xbox Series X, qui prend l'allure d'un bloc parfaitement parallélépipédique noir. En revanche les deux consoles partagent un point commun : elles existeront sous deux formes : avec et sans lecteur de disques – la version "digitale" ne pourra donc que télécharger des jeux.

Ainsi, jeudi soir, sur les réseaux sociaux, les utilisateurs et utilisatrices de Twitter qui suivaient la conférence se sont amusé.e.s de ce nouveau design surprenant, le comparant, tour à tour, à un produit électroménager, à un ventilateur, à un musée d'art contemporain ou à une cafetière. Le tout, images et photomontages à l'appui.

En revanche, deux grandes inconnues subsistent quand à cette console : sa date exacte de sortie et son prix qui, malgré de nombreuses rumeurs, n'ont pas encore été annoncés.