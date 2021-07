C’est ce que l’on apprend dans un nouveau décret publié au Journal Officiel. "C’est une mauvaise idée" rétorque l’épidémiologiste Dominique Costagliola.

Les lieux accessibles via le pass sanitaire pourront lever l’obligation du port du masque. © AFP / Jeanne Fourneau

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans certains lieux, ceux où le pass sanitaire est obligatoire à partir de 21 juillet, comme les cinémas, les salles de spectacle, les musées, dans les stades ou encore les casinos. C’est ce qui est inscrit dans un décret paru au Journal Officiel ce mardi 20 juillet : "Le port du masque peut toutefois être rendu obligatoire par le préfet de département lorsque les circonstances locales le justifient, ainsi que par l'exploitant ou l'organisateur." Avant le début de l'examen de la loi au Parlement dans la journée, le ministre de la santé a expliqué cette mesure : "Cela veut dire qu'on est sûr que toutes les personnes qui rentrent sont vaccinées complètement ou ont un test très récent qui est négatif".

"J’apprends avec stupeur qu’il n’y aura plus besoin du masque à l’intérieur" se désole l’épidémiologiste Dominique Costagliola, interrogé sur France Inter. "C’est une mauvaise idée. À l’heure où on est, il faudrait avoir ceinture et bretelle pour essayer de combattre cette épidémie et pas enlever certaines mesures pour en mettre en place d’autres."

En revanche, "le port du masque reste la règle en entreprise. Le pass étant obligatoire à partir du 30 août pour les salariés (des lieux soumis au pass), il n'est pas envisagé pour le moment de le supprimer pour ces salariés" explique le ministère de la santé. Face à "un virus qui contamine à la vitesse de l'éclair", le Conseil des ministres a adopté le projet de loi comprenant l'obligation vaccinale des soignants et étendant le pass sanitaire, avec quelques assouplissements sur les amendes et contrôles. Il prévoit notamment l'extension du pass sanitaire notamment aux cafés, restaurants et trains "à partir de début août".