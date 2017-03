Selon 60 millions de consommateurs, les produits assainissants, désodorisants, antiacariens, désinfectants sensés “purifier” l’air sont la première source de pollution !

Selon 60 millions de consommateurs, les Français sont de plus en plus soucieux de se protéger des toxiques, à fortiori depuis les récentes alertes aux particules fines dans plusieurs régions de France. Les Français sont de plus en plus méfiants envers les produits chimiques. Ils consomment de plus en plus de sprays “assainissants”, “antiacariens” ou encore “antibactériens” aux huiles essentielles. Dans son hors-série "entretenir sa maison au naturel", l'Institut national de la consommation dévoile tous les secrets des produits soit disant naturels. 60 millions de consommateurs appelle ça "la grande intoxication". Pourtant, certains sont même vendus dans les pharmacies et les magasins bio !

Les sprays assainissants

Les fabricants utilisent tous les arguments marketing les plus efficaces pour donner une image naturelle, voire bio à leurs produits. Mais en réalité, ils aggravent la pollution intérieure. La plupart de ces produits contiennent pourtant des substances hautement indésirables, irritantes, allergisantes, toxiques pour l’environnement et pour les animaux et extrêmement inflammables. Les aérosols rejettent à l’intérieur de nos logements une pluie de particules fines délétères pour le système respiratoire.

Des désodorisants qui ne font que "sur-odoriser"

Pour lutter contre les mauvaises odeurs dans la maison, on fait souvent appel aux sprays et autres produits désodorisants. Non seulement ces produits ne détruisent pas la mauvaise odeur, mais en plus ils sont nocifs pour la santé. Y compris ceux estampillés "naturel". On y retrouve 26 substances parfumantes allergènes, provoquant urticaires, eczémas. Les asthmatiques sont également exposés. Autre problème : en faible quantité, les parfums allergènes ne sont pas obligatoirement inscrits sur la liste des ingrédients.

Un pesticide dans les traitements anti-acariens

Des traitements anti-acariens des matelas et couettes sont faits à partir d'un pesticide interdit en agriculture, l’huile de neem, extraite du margousier. Naturel direz-vous? Oui... mais c'est un pesticide interdit dans l'agriculture.

Ouvrons les fenêtres...

Le meilleur désodorisant et assainissant de la maison reste l'aération en ouvrant les fenêtres au moins dix minutes chaque jour.

...et utilisons des produits vraiment naturels !

Comme le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc, les cristaux de soude et autres terre de Sommières...