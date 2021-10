Accusé de transphobie, le nouveau show de Dave Chappelle, "The Closer", diffusé sur Netflix a provoqué un vent de contestation interne à la plateforme de streaming. Un rassemblement est prévu devant le siège de l'entreprise à Los Angeles, à l'appel de militants LGBTQ+.

L'humoriste américain Dave Chappelle à Washington aux États-Unis en octobre 2019. © AFP / ALEX EDELMAN

"Je voudrais m’adresser à la communauté LGBTQ pour que chaque membre de la communauté sache que je viens en paix ce soir", promet Dave Chappelle au début de son spectacle "The Closer". Il ne tiendra pas parole. L'essentiel de ses sketchs vise des personnes gays, lesbiennes et surtout transgenres. Avec gouaille certes, avec toute l'expérience et les qualités scéniques, rhétoriques d'un des humoristes les plus reconnus des États-Unis, mais avec une tension sous-jacente qui transparaît parfois brutalement et ne quitte jamais vraiment Dave Chappelle au fil de ses blagues.

Pourtant il s'en défend régulièrement, assurant ne pas "détester" ceux à qui il réserve ses traits d'esprit les plus mordants et les plus durs, parfois les plus violents. Car étrangement, Dave Chappelle passe beaucoup de temps à se justifier pour un comique. Certains y verront la pression de la "cancel culture", d'une "bien-pensance" prompte à la censure. Les autres y décèleront une conscience de dépasser les bornes chez le comédien, derrière les bons mots et les imitations tordantes.

À plusieurs reprises, le voilà donc qui jure n'avoir rien contre les trans, les lesbiennes et les gays. Avant de se présenter comme "un comédien transphobe". Ironie ? Il rejette à nouveau les accusations de transphobie un peu plus tard, puis revient à la charge : "Je suis dans l'équipe TERF", un acronyme pour "trans-exclusionary radical feminist" qui désigne un courant radical du féminisme qui refuse de reconnaître pas les femmes trans. Déjà connu pour ses sorties jugées transphobes dans de précédents shows, Dave Chappelle fait mine de s'inquiéter : "Les transgenres veulent ma mort. Je ne plaisante pas."

Monter les Noirs contre les personnes LGBTQ

Doit-on reprocher le contenu de ses blagues à un comique ? La comédie n'est-elle pas un art libre d'être interprété par chacun comme bon lui semble, et n'impliquant pas la responsabilité de l'artiste ? Dave Chappelle ne rend pas la tâche facile à son public par ses provocations "en lui présentant des idées qu'il sait être inconfortables et désagréables pour ceux qui tiennent aux notions modernes sur la façon de parler du féminisme, du genre, de l'orientation sexuelle et de la race", estime le critique de la NPR Eric Deggans, qui tranche : Dave Chappelle "va trop loin". De fait, presque tout son spectacle tourne autour des personnes LGBTQ , en dehors d'un premier sketch sur la pandémie ou d'une vanne sur les juifs qui ressemble à une blague "antisémite" pour Eric Deggans.

Plutôt que d'avoir la haine contre les personnes LGBTQ , Dave Chappelle dit en être "jaloux". Avant de développer : "Je ne suis pas la seule personne noire à ressentir ça. Nous les personnes noires on regarde les gays et on se dit : 'Merde. Regardez comment ce mouvement marche bien'. Je ne peux pas m’empêcher de penser que si les esclaves avaient eu de l’huile sur le corps et des minishorts on aurait été libres cent ans plus tôt. Si Martin Luther King avait dit : "Montez tous sur ces chars." Le ton est donné, et il va structurer son spectacle : les Noirs contre les LGBTQ . Et tant pis s'il fait comme s'il n'y avait pas de personnes transgenres noires, de lesbiennes noires et de gays noirs.

_"_Dans notre pays on peut tuer un Noir par balles, mais attention à ne pas blesser les sentiments d’un gay." (Dave Chappelle)

Dave Chappelle s'empare notamment d'un scandale déclenché par les propos homophobes du rappeur américain DaBaby tenus sur scène l'été dernier à Miami et qui ont valu au chanteur des annulations de concerts. DaBaby avait dit à l'adresse de son public _"_si vous n'êtes pas venus aujourd'hui avec le sida [...] alors allumez les lumières de vos téléphones", avant de renchérir : "Les gars, si vous n'êtes pas en train de sucer de la bite sur le parking, allumez vos lumières". Dave Chappelle fait d'abord mine de condamner le dérapage et raconte "en voyant ça j’ai pensé : 'Merde, DaBaby !' Il a poussé le bouchon un peu loin", pour mieux mettre de l'huile sur le feu : "Il a tapé la communauté LGBTQ... en plein dans le SIDA. Le gamin a fait une erreur très grave."

Si le comédien relance la polémique, c'est qu'il a une idée derrière la tête. DaBaby a été impliqué dans un meurtre dans un supermarché de Caroline du Nord, sans que cela fasse "de mal à sa carrière", relève Dave Chappelle avant de conclure sa démonstration : "Dans notre pays on peut tuer un Noir par balles, mais attention à ne pas blesser les sentiments d’un gay. C’est précisément la disparité dont je souhaite discuter."

Règlements de comptes

"Tous ceux qui me connaissent savent que je n’ai aucun problème avec les personnes transgenres [...] mon problème a toujours été les Blancs", assume donc l'humoriste star. Il rapporte par exemple avoir eu une altercation dans un bar au Texas lors de laquelle la personne gay avec laquelle il avait un contentieux aurait appelé la police. "Un gay noir n’aurait jamais fait ça. Parce qu’un gay noir sait que quand les policiers arrivent, ils se fichent de savoir qui les a appelés", assure Dave Chappelle avant d'ajouter : "Les gays sont une minorité. Jusqu’à ce qu’ils redeviennent Blancs."

Il serait trop long de rapporter ici dans le détail chacune des blagues sur les personnes LGBTQ que contient "The Closer". La plupart ciblent les femmes transgenres, toujours sous prétexte de viser en réalité les Blancs. "Je me suis disputé avec les Blancs toute ma carrière", explique Dave Chappelle, "et au moment où je pensais vous coincer vous avez changé les règles", le comédien imite alors une femme transgenre, et d'une une voix très grave il lui fait dire "je suis une fille maintenant et tu dois me traiter comme telle." Après une séquence où il s'interroge sur l'authenticité des parties génitales d'une femme trans, son œil brille malicieusement quand il convient qu'après ça il est "dans la merde maintenant".

Arrive la fin de son spectacle. "LBGTQ ou LMNOPQYZ, c’est terminé, je ne raconterai plus de blagues sur vous jusqu’à ce qu’on soit sûrs qu’on puisse en rire tous ensemble" jure Dave Chappelle."Tout ce que je demande à votre communauté, en toute humilité, c’est d’arrêter de vous en prendre aux miens", conclut le comédien avant de lâcher son micro. Reste le sentiment désagréable d'avoir regardé un discours marqué par la haine plus que le show d'un comique.

De vives réactions au sein de Netflix

Depuis que ce spectacle est en ligne, une polémique est née au sein Netflix. Des employées dénoncent la "transphobie" de "The Closer". Netflix devrait connaître une grève et un rassemblement devant son siège de Los Angeles, à l'appel de militants LGBTQ qui reprochent à la plateforme de streaming son soutien à Dave Chappelle. "Nous respectons la décision de tout employé qui choisira de débrayer et reconnaissons que nous avons encore du travail à accomplir tant au sein de Netflix que pour notre contenu", a écrit le géant du streaming mercredi 20 octobre dans un communiqué à l'AFP. La plateforme dit "comprendre la profonde blessure qui a été causée".

Jusqu'à présent, la direction refuse de retirer le spectacle de Dave Chappelle. Ce n'est d'ailleurs pas exactement ce que demande Terra Field, une femme trans travaillant à Netflix, figure de la contestation interne, qui écrit : "Dave [Chappelle] n'est pas, et n'a jamais été, la cause de ce problème - il en est un symptôme. Le fait que Dave puisse dire ce qu'il dit avec une impunité relative est le résultat de la culture dans laquelle nous vivons : une culture qui marginalise et dévalorise les personnes trans. [...] Lorsqu'une entreprise comme Netflix dit quelque chose comme 'Nous ne pensons pas que ce contenu soit préjudiciable à la communauté transgenre', vous pouvez être pratiquement certains qu'aucune personne trans n'a été impliquée dans cette décision."