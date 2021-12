Les NFT c'est cette crypto monnaie qui apparait en 2017 sur la plateforme Ethereum. Depuis, œuvres d'art numériques, morceaux de musique, performances sportives : presque tout peut être rattaché à un actif numérique via cette crypto monnaie. Petit tour du champ des possibles.

Times Square NFT Marketplace © Maxppp / John Marshall Mantel

NFT c'est le sigle pour "Non-Fungible Token". Crypto monnaie apparue en 2017, ces jetons permettent d'authentifier un objet, numérique ou physique et d'attester de son unicité. Des objets non fongibles donc, qui ne sauraient être remplacés et dont la valeur peut facilement dépasser le million d'euros. Ici les acheteurs, collectionneurs ou spéculateurs, investissent dans des objets qui marquent l'histoire d'Internet et pourraient avoir leur place dans un futur musée virtuel, à l'instar du premier texto jamais envoyé. Un "Mery Christmas" envoyé le 3 décembre 1992 à 18 h 09 et reçu par Richard Jarvis à l'époque directeur de l'opérateur Vodafone, sera mis en vente le 21 décembre prochain. Ce premier texto de l'histoire sera mis en vente sous forme d'image numérique pour une valeur estimée entre 100 000 et 200 000 euros.

"Everydays : the first 5 000 Days" une œuvre NFT vendue plus de 69 millions de dollars

Signée par l'artiste Beeple, "Everydays : the first 5 000 Days" est un assemblage de dessins et animations réalisés quotidiennement durant 5 000 jours d'affilée par l'artiste Mike Winkelmann, l'homme derrière le pseudonyme Beeple. "Everydays : the first 5 000 Days", authentifiée NFT, s'est vendue à 69.3 millions de dollars, soit plus de 61 millions d'euros, en mars dernier. Et en novembre dernier, rebelote pour l'artiste numérique, il empoche 28.9 millions de dollars lors de la vente d'un œuvre physique cette fois-ci : "HUMAN ONE" une sculpture animée en 3 dimensions qui représente un individu vêtu d'une combinaison spatiale évoluant dans différents univers.

Le dernier album du groupe King of Leon

Le monde de la musique aussi succombe à cette nouvelle crypto monnaie. Des artistes comme Mike Shinoda, chanteur de Linkin Park, ou Shawn Mendes ont mis en vente des chansons ou des clips sous formes de NFT. Les derniers en date, ce sont les rockers du groupe King of Leon qui ont annoncé en mars la sortie de leur nouvel album "When you see yourself" en version NFT pour une valeur de 50 €. Ici, les NFT présentent un avantage non négligeable : il n'y a quasiment plus d'intermédiaire entre l'artiste et son public. Et il n'y a pas que le rock qui a flairé le bon tuyau. Le rappeur français Booba a également décidé de profiter des NFT. Le Duc de Boulogne a mis en vente des cartes NFT, chacune donnant un accès exclusif à différents titres et leurs clips.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des objets virtuels en série limité dans les jeux vidéo français

Le 9 décembre dernier, le géant français des Jeux vidéo Ubisoft ouvrait sa plateforme NFT : Quartz. Ses joueurs peuvent désormais se procurer des objets virtuels certifiés et traçables via la blockchain Tezos. L'idée ici n'est pas nouvelle. Fortnite propose déjà d'acheter des objets annexes pour personnaliser son expérience de jeu, c'est même devenu son fonds de commerce. L'avantage pour Ubisoft qui passe par une certification NFT, c'est de proposer à ses utilisateurs des objets authentifiés, en accès limité avec des numéros de séries. Des objets que les autres joueurs ne pourront pas utiliser.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le dernier dunk de votre idole de NBA

Les NFT s'immiscent également dans les sports collectifs. Outre Atlantique, la NBA a lancé en 2021 NBA Top Shop, plateforme la plus puissante à ce jour. Elle permet d'acheter des cartes de joueurs ou la vidéo d'un moment sportif authentifié NFT. Certes, ces instants sportifs, sont le plus souvent déjà disponibles gratuitement sur Youtube, mais NBA Top Shop en fait un objet collectable et authentifié comme unique. En France aussi, le concept séduit. Cette année, la start-up Sorare a annoncé une levée de fond de près de 600 millions d'euros. Une somme rassemblée grâce à un concept singulier : collectionner des cartes virtuelles représentant des joueurs de foot, toutes certifiées NFT.

Des baskets Nike CryptoKicks

Qui dit bon sportif, dit bonne paire de basket, et Nike l'a bien compris. Dès 2019, la marque à la virgule a fait breveter un système de blockchain pour lier des actifs numériques à un produit physique et rendre ce dernier totalement unique. Lorsqu'on achète une paire de CryptoKicks de Nike, lesquelles sont certifiées NFT, on reçoit un actif numérique attaché à l'identifiant unique de cette paire de chaussure.

Tweet, SMS, et encyclopédie numérique vendus aux enchères

Parmi les autres curiosités authentifiées NFT et mises en vente, on trouve le tout premier tweet de Jack Dorsey, un des fondateurs de Twitter. Vendu sous forme de NFT l'image numérique de ce tweet a couté 2, 9 millions de dollars à son acquéreur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il y a également la première version de l'encyclopédie numérique Wikipédia, vendue pour 750 000 dollars.

Des scènes cultes de Tarantino

En novembre 2021, le réalisateur Quentin Tarantino annonçait vendre sept scènes inédites, coupées de son film Pulp Fiction en NFT. La société de production Warner Bros a également annoncé vendre 100 000 de ces NFT pour la sortie du quatrième Matrix.

Des objets ayant appartenu à Napoléon Ier

Du 2 au 8 décembre dernier, la galerie Imperial Art, spécialisée dans les objets du Premier Empire a mis en vente des objets personnel de Napoléon Ier, chacun étant accompagné d'une copie digitale en NFT. Etaient mis à la vente : la canne de l'Empereur, un buste impérial, une tabatière en or, un portrait miniature et une lettre manuscrite de l'empereur, tous dotés d'une puce NFT pour les relier à leur double numérique.