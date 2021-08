Le président de la République a pris la parole ce lundi soir à 20 heures pour faire un point sur la situation en Afghanistan. Durant son allocution, Emmanuel Macron a affirmé vouloir protéger l'Europe "des flux migratoires importants". Une petite phrase qui a provoqué de vives réactions à gauche.

Le président de la République s'est exprimé ce lundi soir, dans une allocution télévisée, pour faire un point sur la situation en Afghanistan © Maxppp / Alexandre MARCHI

Ce lundi 16 août à 20 heures, Emmanuel Macron s'est exprimé sur la situation en Afghanistan depuis le fort de Brégançon, lieu de villégiature du président. Durant 11 minutes, il a rappelé les différents engagements de la France dans ce pays touché par la guerre depuis 20 ans avant de tomber entre les mains des talibans. "Notre combat était juste" s'est défendu le chef de l'État en s'adressant à ceux qui ont combattu ainsi qu'aux familles des 90 soldats décédés sur le champ de bataille.

Mais c'est une autre phrase qui a créé la polémique. Emmanuel Macron a déclaré que l'Europe ne pouvait pas "à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle" et devait "se protéger contre des flux migratoires irréguliers importants". S'il a ensuite précisé que "la France fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés", la petite phrase a suscité un tollé sur les réseaux sociaux.

"La droite reste de droite"

En quelques heures, le hashtag #EmmanuelLePen, en référence à l'actuelle dirigeante du Rassemblement National, s'est retrouvé en tête des sujets les plus discutés sur Twitter. Le lanceur d'alerte et ancien employé de la NSA Edward Snowden a été l'un des premiers à proposer cette analogie, pensant au départ que la déclaration du président français était une erreur de traduction.

Le hashtag #EmmanuelLePen a été twitté 12 000 fois dans la foulée de la prise de parole du président de la République, selon l'application de veille sur les réseaux sociaux, Visibrain.

Le hashtag #EmmanuelLePen a été twitté plus de 12 000 fois dans la foulée de la prise de parole du président, selon l'application Visibrain

En France, de nombreuses figures politique de la gauche ont également réagi, sur un ton moins provocateur. La conseillère régionale d'Île-de-France affiliée au PS Audrey Pulvar a déploré l'usage des mots "flux migratoires irréguliers", faisant un rapprochement avec d'anciennes déclarations de Nicolas Sarkozy qui, pour évoquer les migrants syriens, parlait d'"une grosse fuite d'eau". "La droite reste de droite" a-t-elle ajouté.

Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts a affirmé que la France devait "prendre sa part", demandant à l'État "du concret". Son collègue candidat à la présidentielle Yannick Jadot s'est dit de son côté "sidéré" par les déclarations d'Emmanuel Macron, regrettant lui aussi les mots employés pour désigner "des victimes et potentiellement des réfugiés".

Du côté de la France Insoumise, le député européen Manuel Bompard ou encore le député du Nord Adrien Quatennens ont exprimé leur forte opposition face aux mots choisis par le président. Le réalisateur et activiste Cyril Dion a accusé le chef de l'État de "draguer les électeurs de droite comme Sarkozy et Chirac avant lui". Le député ex-LREM Aurélien Taché considère également ces propos comme une tactique politique : "Quand on voit des hommes et des femmes fuir en s'accrochant aux ailes d'avions, en parler comme des stocks de marchandises, puisque le mot flux ne s'adresse pas pour moi à des personnes humaines, c'est problématique" a-t-il déclaré au micro de France Inter, ajoutant que le président n'avait "qu'un seul dossier en tête, celui de l'élection présidentielle de 2022".

Sur Twitter, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale Najat Vallaud-Belkacem s'est quant à elle vivement interrogée : "Mais enfin pourquoi ces mots ?!?". La conseillère régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes a regretté une politique devenue "tactique et glaciale". Ce mardi, l'association d'aide aux migrants Utopia 56 s'est fendue d'un tweet clair et concis : " 'Se protéger contre les flux migratoires irréguliers' sont les mots choisis par Emmanuel Macron. 'Construire un accueil digne' sont les nôtres".

Face au tollé, l'exécutif se défend

Fait rare, plus tard dans la soirée de lundi, Emmanuel Macron a réagi à cette polémique naissante sur le réseau social, considérant que certains souhaitaient "détourner" ses propos tenus quelques heures auparavant. "La France fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés" a-t-il promis une nouvelle fois.