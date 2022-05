Martin Hirsch, directeur de l'APHP de Paris et invité du grand entretien de France Inter, a été interpellé par Jehane, une médecin "révoltée" qui déplore le "naufrage" des hôpitaux publics parisiens. Un échange tendu qui portait notamment sur les conditions de rémunération des soignants.

Martin Hirsch, directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, dans les studios de France Inter, le 25 août 2020. © Radio France / France Inter

Le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, était l'invité du grand entretien de France Inter de ce lundi matin. L'occasion notamment de revenir sur la crise dans les hôpitaux. Ils font face à une insuffisance de lits pour recevoir les patients, mais aussi à un manque de professionnels de santé. Il manquerait à l'APHP 1 400 infirmiers pour que les différents services de santé ne soient plus en tension, selon Martin Hirsch. À la fin de l'interview, il a été interpellé par Jehane, médecin "révoltée" comme elle se décrit elle-même, qui a fait récemment la Une du magazine Paris Match pour alerter sur les conditions de travail des soignants.

"Nous sommes sur le Titanic"

"Tout le monde quitte le navire. C'est un naufrage, nous sommes sur le Titanic", tonne la médecin qui assure avoir fait 16 ans d'étude, être toujours en CDD et ne pas avoir de perspective de titularisation pour le moment à l'APHP. Selon elle si rien ne change, et alors que l'hôpital manque déjà de soignants : "toutes les stagiaires qui viendront cet été à l'APHP ne resteront pas puisqu'elles passent en stage, voient comment ça se passe et elles partent après"

Elle répond également à Martin Hirsch sur la question des soignants de plus en plus nombreux à choisir l'intérim (ce qui leur permet de gagner plus d'argent), le directeur de l'APHP les qualifiant même de "mercenaires". S'il y a autant d' "intérimaires" c'est, selon elle, "parce que les conditions n'attirent plus personne", notamment à cause des salaires trop bas. "Il faut revaloriser les salaires, il n'y a pas de discussion là-dessus". "Ça ne sert à rien de payer trois fois des intérimaires alors que nous avons des infirmières, aides-soignantes et médecins extrêmement qualifiés". Selon la médecin, "les intérimaires ont été créés par l'APHP" et "41% de la masse salariale de la branche médicale de l'APHP est contractuelle".

"On ne peut pas ne pas changer" l'hôpital, "le statu quo affaiblirait le service public", répond Martin Hirsch. Sur les CDD qui s'enchaînent à l'APHP, le directeur de l'APHP confirme qu'on "titularise de plus en plus tard" et propose "quelque chose de totalement différent". "On nomme les médecins dans la région et on les affecte pour des périodes renouvelables de cinq ans dans différents services et hôpitaux". "Ça me chagrinerai de passer les prochaines années à ne pas tirer les leçons de cette crise là, et on peut changer" assure-t-il. "Mais que ça ne se termine pas par le statu quo, ça affaiblirait le service public" dit le directeur.