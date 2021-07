France Inter se dote d'un nouvel outil supplémentaire pour interagir avec les auditeurs.

Une nouvelle façon d'interagir avec nos émissions : déposer une note vocale (illustration) © Getty

En complément de l'iconique standard au 01 55 24 7000, et du bouton "réagir en direct" de notre application, vous avez désormais un nouveau moyen d'interagir avec les émissions. En direct, mais aussi et surtout en amont : les notes vocales.

Une note vocale, pourquoi ?

Nous sommes de plus à plus nombreux à laisser des notes vocales (sur nos messageries, sur whatsapp). Plus fluide, plus facile, cela préserve aussi nos yeux, bien sollicités pour certains par le télétravail.

C'est un moyen alternatif d'interagir, adapté plus particulièrement :

aux plus timides qui n’osent pas passer à l’antenne

aux plus pressés de témoigner s'ils n’ont pas le temps d’appeler ou l’envie de rédiger un message écrit.

à celles et ceux qui veulent prendre leur temps pour bien formuler sa pensée (maîtrise du message envoyé, on peut se réenregistrer autant qu’on le souhaite)

Le mode d'emploi (ultra simple)

→ Téléchargez l'application (gratuite) France Inter si vous ne l'avez pas encore

→ allez à la page programmes > émission "L'été comme jamais"

→ cliquez sur le bouton "laisser une note vocale"

→ On vous demandera de vous identifier, puis d'enregistrer votre message (que vous pourrez écouter et/ou refaire avant de l'envoyer)

Déposer une note vocale sur l'application France Inter : mode d'emploi © Radio France

Les notes vocales pourront être diffusées à l'antenne.