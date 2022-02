À partir de lundi, le masque ne sera plus obligatoire dans la cour de récréation et en sport, un seul autotest sera demandé pour les élèves cas contacts. Les enfants de différentes classes pourront se mélanger à la cantine.

Fini les tests successifs et le masque à la récréation. Le protocole sanitaire est allégé dans les écoles. Il passe du niveau 3 au niveau 2 et concerne tous les élèves qui rentrent de vacances lundi 21 février, ceux de la zone B*. Le port du masque reste néanmoins obligatoire à l'intérieur pour les personnels et les élèves de six ans et plus. Cette fois, le ministère de l'Éducation nationale a pris de l'avance. Les nouvelles règles sont connues depuis le 11 février. En janvier, les syndicats avaient reproché au ministre l'annonce d'un nouveau protocole dans la presse, alors que le ministre était en week-end à Ibiza.

Fin du port du masque en extérieur

Les enseignants et les enfants reverront des sourires dans la cour de récréation. Dès lundi, le port du masque n'est plus obligatoire à l'extérieur. En revanche, il reste de rigueur dans les salles de classe. D'après le ministre de l'Education nationale, le masque ne devrait "très vraisemblablement" plus être obligatoire d'ici à la "fin de l'année scolaire".

Du sport sans masque

Les cours de sports se feront à présent sans masque, en extérieur comme en intérieur. Seule exception : s'il s'agit d'un sport de contact. La distanciation des enfants est maintenue. Les élèves peuvent retourner à la piscine.

Les élèves pourront se mélanger à la cantine

Le brassage des élèves est de nouveau autorisé dans les espaces communs, comme dans la cour de récréation et à la cantine. Les enfants ne seront plus obligés de manger uniquement avec leurs camarades de classe. Cela permet aussi de ne pas renvoyer de manière systématique les enfants chez eux quand un professeur est absent. Ils peuvent être dispersé dans d'autres classes de même niveau.

Le nombre d'autotests réduits

Depuis le retour des vacances de Noël, trois autotests étaient exigés quand un élève était cas contact (à JO, J+2, J+4). Ce protocole était vivement critiqué que ce soit par les familles ou le corps enseignant, et pas toujours respecté par les parents. À partir du 28 février, plus qu'un seul autotest sera demandé, à J+2, a précisé le ministre de l'Éducation nationale.

Fin des attestations sur l'honneur

À partir du lundi 21 février, plus besoin de preuve de dépistage, l'attestation sur l'honneur disparaîtra. "Nous serons dans un système de confiance conformément à l'avis du Haut conseil" de la santé publique a ajouté Jean-Michel Banquer.

*La zone B regroupent les académies d'Aix-Marseille, Amiens, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Normandie, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Strasbourg.