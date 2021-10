Alléger les traitements face à un cancer du sein, les femmes et leurs médecins en rêvent, mais cela concerne moins de 20% d'entre elles.

12.000 morts liées au cancer du sein chaque année en France © Getty

Traiter moins lourdement les patientes atteintes de cancers du sein, pour réduire la pénibilité, les séquelles, mais sans réduire leurs chances, c'est ce qu'on appelle la désescalade thérapeutique, et c'est l'une des priorités de la stratégie décennale contre le cancer. C'est d'ailleurs très demandé par les patientes en question : plus de 80% d'entre elles (d'après un sondage Viavoice) veulent des traitements moins nocifs et invalidants.

Les médecins, évidemment, y travaillent, mais ce n'est hélas pas possible pour toutes, loin s'en faut. D'après l'Institut Curie, cela concernerait en effet moins de 20% des patientes ayant des cancers du sein localisés. "Quand on peut alléger les choses, c'est formidable", résume le docteur Paul Cottu, oncologue à l'Institut Curie, conscient qu'il douche peut-être des espoirs : "Il faut bien rappeler qu'on est toujours dans le combat pour sauver ces femmes, donc plutôt dans la multiplication des solutions pour maximiser leurs chances de guérison. Réduire les doses, les durées, ou le nombre de traitements, ca ne va concerner qu'une minorité d'entre elles. La désescalade, ce n'est vraiment pas pour toutes, au contraire."

70 à 80% des seins désormais conservés

Sur le terrain chirurgical, la désescalade est quand même une réalité depuis 20 ans pour les cancers localisés (sans métastases). Aujourd'hui, parce que le dépistage permet des diagnostics plus précoces, avec des tumeurs détectées quand elles ne sont pas encore très grosses, et parce que les techniques de chirurgie mammaire ont progressé, on conserve le sein dans 70 à 80% des cas, et on ne fait quasiment plus de curage ganglionnaire au niveau de l'aisselle (inesthétique et invalidant). On réduit aussi quand c'est possible le nombre de séances de radiothérapie.

Du point de vue médical, pour empêcher récidive et métastases, on serait plutôt sur de l'escalade : on combine par exemple chimio et immunothérapie dans certains cancers du sein, les cancers dits "triple négatif", pour que les effets s'additionnent. Idem pour les cancers dits HER2, où on combine chimio et anticorps. On peut être amené à prolonger aussi la durée de l'hormonothérapie (jusqu'à sept ans au lieu de quatre ou cinq ans) ou à augmenter le nombre de séances de chimiothérapie pour plus d'efficacité.

Des "signatures génomiques" pour déterminer le profil de risque des patientes

Dans 10 à 15% des cancers dits hormonodépendants, néanmoins, la désescalade est possible, et on peut se passer de chimiothérapie. "En revanche, on ne se passe pas, ou alors uniquement dans de très rares cas, de l'hormonothérapie", précise le Docteur Cottu. "N'oublions pas d'ailleurs que l'hormonothérapie est ce qui a le plus sauvé les femmes au cours des dernières années". Cette désescalade, et le fait qu'on puisse se passer de chimio, ça concerne des femmes qui présentent un faible risque de récidive. Et ce faible risque, on le mesure notamment par un test, une "signature" génomique : on scanne les gènes de la tumeur pour en déterminer l'agressivité, et en fonction du résultat, la patiente peut éventuellement faire l'impasse sur la chimio. Il existe aujourd'hui quatre tests différents pour faire ce diagnostic, qui s'ajoute aux analyses conventionnelles pronostiques utilisées jusque là.

C'est devenu une pratique courante, on fait ca depuis maintenant cinq ans à peu près, et pour ces femmes, c'est un progrès majeur. Les deux tiers de celles qui bénéficient de cette signature génomique échappent à la chimio.

Paul Cottu poursuit : "Pour nous c'est un outil précieux à la décision, ça permet d'y voir plus clair quand on est dans des zones grises où on hésite".

Problème, ces tests ne sont pas directement remboursés par l'Assurance Maladie, ce qui rend leur financement difficile et peut en limiter l'accès. Dans les cancers du sein localisés en France la survie à cinq ans dépasse les 85%, elle est de 76% à 10 ans.