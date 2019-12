Sixième jour de grève, deuxième grande manifestation. À Paris comme dans les grandes villes de France, ce mardi est un jour de mobilisation contre le projet de réforme des retraites. "Fais chauffer la carte Blanquer", "Retraites, pour vivre ou survivre" : voici notre top des pancartes du cortège dans la capitale.

Une fois de plus, les manifestants ont redoublé d'imagination pour trouver des slogans percutants. © Radio France / Claire Chaudière

À Paris, la deuxième manifestation contre la réforme des retraites a démarré à Paris vers 14 heures, mardi, et s'annonce déjà moins importante que celle du 5 décembre. La mobilisation "reste importante" mais "il y a moins de monde à Paris" ainsi "qu'en province", a en effet reconnu le leader syndical Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, juste avant le départ du cortège, qui doit arriver à Denfert-Rochereau. Si la mobilisation dans la rue est en repli, "le mécontentement reste aussi haut", a-t-il estimé. "On a marqué un très grand coup jeudi dernier, cela a été au-delà de nos espérances, aujourd'hui on est dans l'installation d'un mouvement", a indiqué Yves Veyrier, numéro un de FO.

La manif en pancartes, slogans et photos

C'est clair ! © AFP / Patrick Hertzog

Slogan de saison... © Radio France / Ouafia Kheniche

Une manifestante à Paris craint d'enseigner... trop longtemps. © AFP / Valentino Belloni

"Bas les masques" scandent les manifestants qui portent des visages d'Emmanuel Macron et Jean-Michel Blanquer. © AFP

Les enseignants estiment être les "grands perdants" du projet de réforme des retraites. © Radio France / Louis-Valentin Lopez

Image choc, évoquant les violences policières. © AFP / Julien Mattia

Une pancarte... de latiniste ! © Radio France / Louis-Valentin Lopez

Jeux de mots et dessins contre les retraites ! © Radio France / Louis-Valentin Lopez

Jean-Paul Delevoye caricaturé par la CGT ! © Radio France / Louis-Valentin Lopez

De bienveillance à bienvieillance, il n'y a qu'une seule lettre... © AFP / Maud Dupuy

Les professions de santé ont manifesté mardi. © AFP / Maud Dupuy