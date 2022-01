Passée la nuit du Nouvel an, ils décident d'arrêter l'alcool pendant un mois. Pour des raisons sportives, de santé ou afin de gagner un pari. Certains pour la première, d'autres pour la énième fois. Qui sont-ils ? Quels sont leurs réseaux, pourquoi se lancent-ils ce défi ? Nous avons sondé leurs motivations.

Le Dry January consiste à ne pas boire d'alcool du 1er au 31 janvier. © Getty / Hinterhaus Productions

La troisième édition française du "Dry January", le "Janvier sobre" s'ouvre ce samedi matin. Cette campagne de santé publique a été organisée pour la première fois en Angleterre en 2013. Depuis, elle s'est exportée en France et regroupe de nombreux adeptes. L'an dernier, 11% des Français affirmaient vouloir tenter le coup, selon un sondage du Panel YouGov. Certains en ont fait une habitude annuelle, quand d'autres espèrent réussir pour la première fois. Ils nous expliquent ce qui les a poussés à participer.

Karine, 44 ans : "Un challenge entre potes..."

Karine, 44 ans, participe au "Dry January" pour la troisième fois. Tout est parti le 31 janvier 2019 d'un "challenge entre potes".

On s'est dit cap ou pas cap ? Cap bien sûr ! Je l'ai vraiment pris comme un défi avec moi-même.

Pour cette cadre dans le domaine de l'énergie, c'est l'occasion de se tester, alors qu'elle se sait "accro" à la cigarette depuis 30 ans. "Je me suis rendu compte que ce n'était pas si facile que ça, tant l'alcool est ancré dans mes habitudes sociales : la bière le soir après une grosse journée de travail, le verre de vin rouge avec le fromage, le cocktail avec les potes le samedi soir... Mon côté obstiné a fait que j'ai tenu le choc."

L'année dernière, Karine a de nouveau relevé le défi. Elle était à l'époque en rééquilibrage alimentaire, et elle s'est vite rendu compte que l'alcool était calorique. Le "Dry January" lui a permis de davantage profiter d'autres plaisirs :

Un verre en moins, c'était un carré de chocolat en plus !

Linda, 43 ans : "Ma dépendance commençait à m'inquiéter un peu"

Linda aussi s'apprête à commencer son troisième "Dry January". Pour cette enseignante de 43 ans, l'édition de l'an passé a duré non pas un, mais huit mois, jusqu'en août 2021. "Je sentais déjà que je souhaitais prendre une plus longue distance avec l'alcool, donc je savais que ça durerait plus longtemps", explique-t-elle.

Pour beaucoup d'entre vous, qui avez contacté France Inter, le Covid, l'isolement et les restrictions ont parfois encouragé la consommation.

Après presque un an de pandémie, je sentais que ma tolérance à l'alcool avait augmenté et ma dépendance commençait à m'inquiéter un peu. Je commençais à boire pour les mauvaises raisons, certaines fois quand j'étais triste.

Au bout de quelques mois, Linda a ressenti des effets bénéfiques : perte de poids, meilleurs résultats sportifs.

Je fais pas mal de sport et, à la salle, tout était plus facile.

Selon le site Dry January, un mois d'abstinence permet également de mieux dormir et de faire des économies.

Fred, 40 ans : "J'ai tenu 15 jours l'an dernier, je retente le coup"

Fred, 40 ans, est un habitué des apéros entre amis. Lui aussi figure parmi les habitués du défi, et espère faire mieux que l'an dernier, où il avait craqué notamment à cause du télétravail. "J'avais le stress du boulot, de ne pas pouvoir sortir dans les bars et restaurants."

Le petit verre de vin le soir était assez réconfortant. J'ai tenu 15 jours. Cette année j'ai envie de le faire correctement.

Pour se motiver, il a créé un groupe Whatsapp avec des amis qui participent aussi.

Thomas : "Ne pas boire d'alcool pendant un mois, pourquoi c'est un soucis ?"

Aucune goutte de vin, ni de bière, ni même de panaché...Thomas, lui aussi, vise le sans faute. Il regrette la pression sociale liée à l'alcool. Quand on lui demande s'il remplace l'alcool par autre chose, il répond :

Par une bonne dose d'assurance pour assumer face aux gens autour. Ne pas boire d'alcool pendant un mois, pourquoi c'est un souci ? Pourquoi est-ce qu'on nous fait la remarque ?

Même réflexion chez Karine : "J'ai eu droit à la célèbre question "t'es enceinte ?" et j'avais l'impression de devoir toujours justifier pourquoi je faisais [le Dry January]."

Stéphane, 21 ans : "Ça me permet de sensibiliser mes amis sans paraitre lourd"

Stéphane, 21 ans, est étudiant infirmier. Il se prête au "jeu" pour la seconde fois. Pour lui, le "Dry January" est une occasion de "faire un point sur sa consommation d'alcool", mais aussi d'en parler autour de lui.

Je trouve que c'est un merveilleux outil pour sensibiliser mes ami(e)s à leur propre consommation d'alcool sans paraître lourd.

Il poursuit : "Il y a une très grosse consommation dans le milieu étudiant. À partir du moment où la consommation excessive d'alcool devient une fierté, c'est problématique à mes yeux."

Quelques conseils d'Henri, 32 ans, alcoolique "soigné" qui participe au défi

La consommation problématique, Henri, 32 ans, en connait quelque chose. Il a lui-même été abstinent durant plus de trois ans, et a repris depuis quelques mois une consommation "maîtrisée", pour le plaisir. S'il participe au "Dry January" pour la première fois, c'est afin de garder le contrôle :

Je me rends compte que la consommation 'plaisir' une fois de temps en temps est complètement inutile.

Il ajoute : "C'est comme marcher sur une fine pellicule de verre, et je sais ce qu'il y a en dessous si ça craque. Le rapport risque/bénéfice est défavorable pour moi".

Lorsqu'il a arrêté l'alcool la première fois, il a été accompagné dans son parcours d'abstinence. Il propose ainsi quelques conseils pour ceux qui s'arrêtent, même temporairement, pour la première fois.

Être accompagné (beaucoup font le "Dry January" en groupe)*

Penser au jour-même, se dire "aujourd'hui je ne bois pas", plutôt que "je ne bois pas pendant un mois".

En profiter pour se poser des questions sur son rapport à l'alcool : "Où est le plaisir, où est l'addiction ?"

Penser aux bienfaits (physique et environnemental)

"Moi, c'est ce qui m'a fait avancer. J'ai arrêté de boire et de fumer en même temps, j'ai perdu 20 kilos", conclut-il.

*Une newsletter existe pour recevoir des conseils et se faire épauler durant ce mois, de même qu'une application, TRY DRY qui met les inscrits au défi de tenir les 31 jours !