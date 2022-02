Dix ans après la disparition de 'Mademoiselle' dans les formulaires administratifs, de nombreuses femmes interpellent leur banque. Malgré leurs demandes répétées, peu d'entre elles parviennent à se faire appeler 'Madame' lorsqu'elles ne sont pas mariées. Les banques avancent un problème informatique.

"Je n’ai pas réussi à faire disparaître 'Mademoiselle' de ma CB. Ma banque prétend que si je veux être appelée 'Madame', cela sera suivi du nom de mon mari. On se croirait dans les années 1950". "Pour la banque je suis considérée comme divorcée, c'était le seul moyen pour avoir 'Madame' inscrit sur mon chéquier"... Des dizaines de témoignages nous sont parvenus de femmes qui ont tenté, parfois à maintes reprises, de changer leur dénomination auprès de leur banque, en remplaçant 'Mademoiselle' par 'Madame'.

Rien n'oblige les banques à réaliser ce changement, mais rien ne l'entrave non plus. Les expressions 'Mademoiselle' ou 'Madame' "ne constituent pas un élément de l'état civil des intéressées", et le fait d'utiliser plutôt l'une ou l'autre "n'est commandé par aucune disposition législative ou réglementaire", rappelle la circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012. C'est cette circulaire qui a mené à la disparition progressive du terme 'Mademoiselle' dans l'administration, jugé discriminatoire. Il préjuge en effet du statut marital d'une femme, contrairement aux termes 'Monsieur' et 'Madame'.

"Je trouve ça infantilisant passé un certain âge"

Alice, 37 ans, est enseignante-chercheuse à l'Université. Elle est cliente de la Société Générale depuis 15 ans, et elle a demandé le mois dernier à sa conseillère bancaire de changer sa dénomination pour 'Madame'. "J'avais rendez-vous pour un gros emprunt immobilier, et j'en ai profité pour leur dire que j'en avais assez que ma banque m'appelle 'Mademoiselle'".

Ma conseillère m'a répondu que le logiciel de ma banque ne permet pas de changer mon état civil en 'Madame', tant que je n'ai pas un nom d'époux à leur préciser.

Elle s'insurge contre cette situation, qu'elle juge discriminante. "Je trouve ça infantilisant passé un certain âge. Les hommes sont appelés 'Monsieur' dès lors qu'ils ouvrent leur compte en banque, et n'ont pas à fournir de nom d'époux ou d'épouse pour être appelés 'Monsieur'."

Contactée, la Société Générale indique que quand elle "détecte la présence du terme 'Mademoiselle' dans un imprimé, nous en profitons pour faire une mise à jour du formulaire sans cette mention, de même sur les applications informatiques quand cela est possible. Plus globalement, il est tout à fait possible pour un client ou une cliente qui souhaite modifier ou supprimer la mention 'Madame ', 'Mademoiselle' ou 'Monsieur' sur les correspondances envoyées par la banque (relevés de compte, chéquier...) de le faire auprès de son conseiller."

Quant aux cartes bancaires, la "Société Générale n'ajoute plus de titres de civilité sur ses cartes depuis janvier 2020. Avec le renouvellement automatique des cartes d’ici 6 mois, plus aucune carte bancaire Société Générale ne portera cette mention."

De nombreuses banques concernées

Les témoignages comme celui d'Alice sont extrêmement nombreux, et concernent de nombreuses banques. Amanda, 34 ans, pacsée, s'apprête à quitter BNP Paribas pour la même raison. "Ça fait des années que BNP continue de m'envoyer des e-mails commençant par 'Mademoiselle' malgré mes demandes d’arrêter."

"Sur les e-mails et les relevés de compte, j'ai demandé trois fois, sur trois à quatre ans, à ma banque d'enlever 'Mademoiselle'. On m'a dit que ce n’était pas possible, car le système informatique empêche de le faire si je ne suis pas mariée", poursuit-t-elle.

Concernant ce système informatique, BNP Paribas indique avoir "fait évoluer ses systèmes de manière à suivre les recommandations du Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes concernant la civilité. Cette évolution impliquant des interventions techniques se poursuit à la marge sur quelques systèmes."

Banques "attentives" aux demandes

Amanda a par ailleurs demandé plusieurs fois à ce que 'Mademoiselle' n’apparaisse plus sur sa carte bancaire. "J'ai échoué", confie-t-elle. Sur ce point, BNP Paribas indique pourtant être "attentif aux demandes de ses clients concernant la civilité. Il est d’ailleurs possible, depuis une dizaine d’années chez BNP Paribas de ne pas la mentionner ou de modifier le nom sur les cartes bancaires et sur les RIB."

Même chose chez LCL, rapporte une internaute, qui écrit : "Dix ans donc que ma carte bancaire LCL indique Mademoiselle malgré plusieurs demandes de changement de ma part." Sous son tweet, un employé lui répond : "Je regrette les difficultés rencontrées concernant votre demande de modification sur votre carte bancaire et vous ai envoyé un DM pour vous aider dans vos démarches."

Peu de banques offrent cette possibilité

Interrogée, LCL précise que "depuis novembre 2019, il est possible, chez LCL, de choisir librement entre la civilité 'Madame' ou 'Mademoiselle' pour une dame. Ainsi, à tout moment, une cliente peut demander à son conseiller de changer la civilité dans nos systèmes. Toutefois, dans certains cas comme les cartes bancaires, le changement ne sera visible sur le support qu’au moment du renouvellement contractuel (à l’issue de 3 ans pour les cartes bancaires)."

Cliente chez la Banque Postale, Rosalie interpelle sa banque sur Twitter : "Bonjour la Banque Postale, Je veux bien que vous viriez enfin la mention "Mlle" de tous vos formulaires et documents". Elle détaille : "C'est marquant. C'est le seul truc qui me rappelle tous les jours que je ne suis pas vraiment adulte, malgré mes 34 ans. Parce que je suis une femme."

Une employée lui répond : "Bonjour, nous vous confirmons que l'ensemble des demandes sur le sujet sont remontées au service concerné. Actuellement, nos équipes travaillent sur le sujet. Belle journée."

Du côté du Crédit Mutuel, pour lequel un témoignage nous était également parvenu, "depuis juin 2021, les clients peuvent demander à recevoir du courrier sans indication de civilité", nous précise un porte-parole. Ni Mademoiselle, ni Madame, ni Monsieur donc, mais il faut le signaler à son conseiller. Pour ce qui est de la carte bancaire, "c'est en cours de déploiement", il faudra donc attendre encore un peu pour ôter l'acronyme de la carte.

Un à deux messages par mois aux associations féministes

"Je reçois une à deux fois par mois, un message de femme qui n'arrive pas à faire changer sur son carnet de chèque le 'Mademoiselle'", constate Marie-Noëlle Bas, présidente de l'association féministe "Les Chiennes de Garde", à l'origine de la campagne de communication "Mademoiselle, la case en trop", qui a mené à la disparition du terme 'Mademoiselle' dans l'administration en 2012.

Céline Piques, porte-parole d' "Osez le féminisme !", l'autre association qui avait mené cette campagne il y a dix ans, rapporte un autre problème. "On a très régulièrement des femmes qui nous écrivent en disant : 'Je suis super énervée. Quand je me suis mariée, ma banque m'a collé le nom de mon mari comme nouveau nom alors que moi je ne comptais pas changer de nom'."