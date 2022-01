UNE SEMAINE DANS LEURS VIES. À Cholet, des généralistes à la retraite et des internes soignent les habitants qui ne trouvent plus de médecin traitant. Reportage dans l'un des trois centres de santé créés sur ce modèle par le groupe mutualiste Vyv3 Pays de la Loire.

Dans le désert médical de Cholet, le groupe mutaliste Vyv a ouvert un service médical de proximité. © AFP / BURGER / Phanie / Phanie

Un Français sur neuf vit dans un désert médical (enquête de la Mutualité française, décembre 2020) et la pénurie de médecins "est un des problèmes les plus importants aujourd’hui de notre pays" a reconnu Emmanuel Macron le 8 décembre dernier sur France Bleu.

Le constat est unanime, les solutions proposées divergent, comme l'a également montré début décembre le rejet à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi communiste qui visait, notamment, à limiter la liberté d'installation des jeunes médecins. En attendant, les professionnels et les élus bricolent pour soulager les habitants. A Cholet, le groupe mutualiste Vyv a ouvert un service médical de proximité grâce à la mobilisation de médecins retraités et au soutien financier de l'agglomération.

Episode 1: "Attendre pour un rendez-vous, c'est l'agonie!"

4 min à Cholet, face au désert médical ep.1 Par Sara Ghibaudo

Les déserts médicaux ? La première patiente rencontrée dans la salle d'attente peut en parler : "on est arrivés dans la région en février, on a longtemps cherché un médecin traitant et il n'y en n'avait pas. On se faisait rejeter de tous les cabinets médicaux qui ne prennent pas de nouveaux patients, que ce soit sur Cholet, ou dans un rayon de 30, 40 kilomètres". Cette mère de famille a même envoyé un message à la CPAM. Si elle se félicite de l'ouverture de ce service médical de proximité, elle constate que les délais tendent, ici aussi, à s'allonger, et ne permettent pas toujours d'obtenir un rendez-vous en urgence.

La consultation à distance, parfois mise en avant, n'est pour elle pas le bon remède, même si elle y a récemment eu recours en urgence pour sa petite fille : "c'était la seule solution que l'on avait, avec un médecin de Strasbourg qui nous parlait en vidéo !"

Cette maman n'est pas la seule orpheline de la médecine générale sur l'agglomération de Cholet : quand le groupe mutualiste Vyv a ouvert ce service médical de proximité, le 1er mars, 17% de la population (soit plus de 13 000 assurés du régime général) n'avait pas de médecin traitant.

Quand elle cherche un dentiste ou un ophtalmo, la patiente se heurte aux mêmes difficultés : "on envisage d'aller se faire soigner sur Nantes ou Angers. C'est quand même compliqué s'il faut faire 120 km (aller-retour) pour aller se faire soigner des dents..."

Quand on est malade, patienter 3-4 jours pour avoir un rendez-vous c'est un peu l'agonie"

Pour ce service médical de proximité, installé dans la tour Emeraude au sud de la ville, l'agglomération de Cholet paie le loyer et finance un poste administratif. Et ce sont des médecins retraités qui font tourner les trois cabinets de généralistes. Parmi eux, François Nivault est devenu le médecin coordonnateur du service. Il a fait appel à d'anciens confrères du Choletais, et se félicite de recevoir aujourd'hui des offres de services de régions voisines. Douze médecins retraités assurent aujourd'hui les consultations, ce qui représente entre deux et six jours de travail par mois, avec l'aide de trois internes.

Dans la salle d'attente, une autre patiente grimace de douleur à cause d'une crise de sciatique : "quand on est malade, patienter 3-4 jours pour avoir un rendez-vous c'est un peu l'agonie". La désertification médicale a aussi des incidences sur l'hôpital, le dernier recours :

Sans médecin, j'aurais été aux urgences. Ils sont surchargés donc ce n'est pas le bon truc à faire, mais parfois on n'a pas le choix!"

Cette dame ne voit aucun inconvénient à être soignée par des médecins retraités ou des internes. Elle a même une suggestion : "ce serait bien qu'ils fassent la même chose pour les dentistes, ça fait deux ans que je n'ai pas été chez le dentiste."

Episode 2 : "J'étais contente de garder un pied dans la médecine"

4 min à Cholet, face au désert médical ep. 2 Par Sara Ghibaudo

Le docteur Marie-France Marchand nous ouvre sa consultation. Cette généraliste exerce quelques journées par mois au service médical de proximité. A 68 ans, elle avait pourtant pris sa retraite, et fermé son cabinet, installé dans une petite commune des Deux-Sèvres. Ne pas avoir trouvé de successeur l'a beaucoup attristée :

J'ai abandonné mes patients. C'est des gens qu'on a vu pendant 38 ans, mais on leur dit, voilà, je n'ai personne pour me remplacer.

Le docteur Marchand ne s'est pas fait prier pour reprendre du service : "quand on a fait ce métier pendant tant d'années… moi j'étais contente de garder un pied dans la médecine". Elle apprécie le confort du travail à temps partiel, et avec des horaires moins élastiques, elle qui travaillait de 8h à 22h.

Cette disponibilité et cet investissement, elle comprend que les jeunes médecins n'en n'aient plus envie, "ils ont une vie différente". Cette généraliste se dit que contraindre les nouveaux diplômés à s'installer dans un désert médical ne fonctionnerait pas. Les "parachuter" dans une commune où il n'y a pas de cinéma, pas de restaurant… "Vous allez faire un médecin aigri, c'est très mauvais" estime-elle.

L'examen du patient suivant illustre encore la pénurie de médecin. L'homme d'âge mûr, diabétique, n'a pas fait les contrôles nécessaires avec les spécialistes, ophtalmo et cardiologue notamment, car "c'est difficile à trouver".

Alors que de nombreux généralistes prennent leur retraite en ce moment, la pénurie, qui n'épargne plus les grandes villes, risque encore de s'aggraver dans les années à venir prévient Sandrine Boyer, directrice générale du pôle accompagnement et soin de Vyv3 Pays-de-la-Loire. Elle s'inquiète aussi du renoncement aux soins : "quand vous ne trouvez pas de médecin, vous différez, vous bricolez, vous cherchez à vous soigner seul ou vous allez aux urgences quand vraiment c'est trop critique…"

"Les plus précaires sont les premiers touchés" affirme Sandrine Boyer. Ils constituent une part notable des patients des centres de santé ouverts par le groupe mutualiste pour les gens qui ne trouvent plus de médecin traitant.

Episode 3 : "On voit des patients qui n'ont pas vu de médecin depuis deux ou trois ans"

3 min à Cholet, face au désert médical ep. 3 Par Sara Ghibaudo

"Vous connaissez Violaine, notre interne ?" demande Corinne Chaudon à son patient. Cette généraliste mise sur la formation des jeunes médecins. Elle et son mari ont exercé plus de 35 ans à dix kilomètres de Cholet, ils ont tous les deux vu l'un de leurs anciens stagiaires reprendre leur cabinet : "c'est satisfaisant de ne pas avoir laissé une commune de 2000 habitants sans médecin". Et puis, qui sait :

En prenant des internes, peut-être qu'un jour un interne aura envie de s'installer dans le Choletais…

Corinne Chaudon et son mari font partie des premiers retraités qui sont venus ouvrir le service médical de proximité, en mars 2021. Ce projet lui tenait à cœur, et elle prend encore mieux depuis la mesure de la désertification médicale : "on voit des patients qui n'ont pas vu de médecin depuis deux ou trois ans". Des patients qui n'ont pas toujours pu faire les examens périodiques recommandés, comme les dépistages pour le cancer.

Dans ce centre, les médecins bénéficient de l'appui d'un assistant et d'une infirmière. Caroline Poiron gère l'accueil et passe des coups de fil pour arracher un rendez-vous avec un spécialiste, elle apporte des conseils ou un soutien psychologique aux patients… Une aide précieuse pour les médecins. L'infirmière, qui a quitté l'hôpital, apprécie de son côté d'avoir retrouvé le sens du travail d'équipe.

Episode 4 : "J'ai pas envie de travailler six jours sur sept en finissant à 21h"

3 min à Cholet, face au désert médical ep. 4 Par Sara Ghibaudo

Le docteur Corinne Chaudon en est convaincue : "avoir des internes, c'est une richesse importante pour la suite". Mais qu'en pense l'interne, Violaine Descans ? A la fin de sa sixième année de médecine à l'université de Versailles-Saint-Quentin, elle et son compagnon ont décidé de se spécialiser en médecine générale, et ont choisi Angers comme nouvelle base.

La jeune médecin avait envie de quitter la région parisienne. Se verrait-elle rester à Cholet ? Il est trop tôt pour le dire, mais elle reconnait que la ville ne lui parait pas très séduisante. Alors, comment remédier à la désertification médicale ? Sans surprise, Violaine Descans n'est pas favorable à des mesures qui viendraient obliger les diplômés à exercer dans des zones frappées par la pénurie :

Je trouve qu'on fait quand même beaucoup d'années d'études pour justement être un peu libre de notre installation."

Peut-être faut-il chercher à alléger les contraintes qu'implique la gestion d'un cabinet ? Mais là encore, la médecine salariée, par exemple, ne séduit pas cette interne. Le docteur Descans confirme ce que les médecins retraités du service nous ont déjà fait remarquer : les jeunes médecins ne sont pas forcément volontaires pour passer leur vie au travail. elle ne se voit pas travailler six jours sur sept en finissant à 21h: "il faut avoir une vie à côté, sinon ça ne vaut pas le coup."

Au sein du groupe mutualiste Vyv, qui gère désormais trois centres de santé sur ce modèle (Cholet, Le Mans et Laval), on estime que le recours aux médecins retraités n'est pas une solution d'avenir… mais c'est parfois la seule. Le docteur Corinne Chaudon est heureuse de se "sentir utile". Combien d'années pourrait-elle poursuivre ainsi son activité, à temps partiel ? "Je ne sais pas… cela dépendra de notre forme physique et intellectuelle" répond-elle en souriant. Ce qui est sûr, c'est que "s'il y a des jeunes qui veulent s'installer, nous on se retirera".