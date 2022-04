Fabienne Labrette-Ménager, maire du Fresnay sur Sarthe, ne décolère pas. Un couple de médecins généralistes vient de quitter sa commune de 3 000 habitants, pour se réinstaller à Saint Vaast la Hougue - 1 700 habitants, dans la Manche, moyennant une aide à l'installation de 93 000 euros.

Le qualificatif n'est pas flatteur : "**médecins mercenaires".** Il est utilisé dans le milieu hospitalier pour désigner ces praticiens qui monnaient chèrement leurs prestations de remplaçants dans des services en carence. Il correspond aussi manifestement à l'attitude de certains généralistes ces derniers mois.

Exemple dans la Sarthe

Un couple de médecins d'une soixantaine d'années vient de quitter la commune du Fresnay-sur-Sarthe (3 000 âmes). Les habitants ont d'abord cru que les deux généralistes avaient pris leur retraites. Mais en fait non : le couple s'est installé dans le Cotentin, où il bénéficie d'aides à l'installation.

"Moi j'étais l'un de leurs patients. S'ils avaient dit aux patients : nous partons là bas pour finir jusqu'à la retraite, et être tranquille au bord de la mer, ça aurait moins dérangé. Mais le problème ce sont les 100.000 euros", glisse Thierry Durand, boucher-charcutier, le président de l'Union des commerçants. Plus exactement 93.000 euros d'aides à l'installation perçues dans la Manche.

Liberté d'installation

Le couple de praticiens possède une maison secondaire près de Cherbourg. Et, il a repris un cabinet à Saint-Vaast-la-Hougue, désert médical là aussi. La commune a su saisir l'aubaine. "C'est un choix qu'ils ont fait, de venir chez nous. En plus, nous avons pu les installer en ville, à deux pas de la pharmacie. On ne pouvait pas passer à côté de cette opportunité, c'était impensable. Voilà, on ne peut que se féliciter qu'ils aient choisi Saint Vaast !", se réjouit le maire, Gilbert Doucet.

Les deux médecins paient juste 3 000 euros de charges par an. En contrepartie des aides à l'installation perçues, ils s'engagent à exercer deux jours et demi par semaine, pour les 5 prochaines années. Philippe Decean le directeur de la CPAM de la Manche invoque la liberté d'installation : "Les médecins ont utilisé cette liberté. Il n'y a pas aucune difficulté dans cette affaire, si ce n'est qu'effectivement, je conçois bien que ça puisse être vécu un peu difficilement là d'où ils viennent. Mais nous avons respecté toutes les règles en vigueur."

Fabienne Labrette Ménager, la maire du Fresnay-sur-Sarthe, s'étrangle, dénonçant une compétition de territoires malsaine. "On se pique les docteurs entre élus, ça ne va pas du tout", déplore-t-elle.

Certains salarient des médecins parfois très très cher, d'autres offrent un logement, même un bateau ! Donc ça ne va pas ! Moi je n'ai pas la mer, je n'ai pas la montagne, je suis loin d'une grande ville.

L'élue voit bien que ses administrés ne peuvent pas faire 45km pour se faire soigner. "Ca devient très très critique !" déplore t-elle. Elle en appelle à une régulation de l'État, parce que ces médecins n'ont pas besoin d'argent pour s'installer après leur carrière, et n'auront aucun mal à retrouver une patientèle. Elle demande aussi à l'État de ne pas abandonner les territoires ruraux.