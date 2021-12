Pour la deuxième année consécutive, le Covid s'invite aux réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre. Face à la menace du virulent variant Omicron, avez-vous réorganisé vos fêtes de famille ? Comités réduits, voyages reportés, autotests...Vous avez répondu à notre appel à témoignages.

A deux jours de Noël et des repas en famille, une femme pratique un autotest antigénique pour vérifier qu'elle n'est pas contaminée par le coronavirus. © Maxppp / DAVID ADEMAS / OUEST-FRANCE

Après le variant Delta l'an dernier, l'ombre d'Omicron plane sur la bûche de Noël et bouleverse l'organisation des fêtes de fin d'année. L'épidémie pourrait "repartir en trombe", prévient le gouvernement, qui n'exclut pas de prendre de nouvelles mesures si nécessaire. Traiteurs sans commandes, concerts de Noël annulés et citoyens dans l'attente. Quand certains décident de maintenir les réunions de famille coûte que coûte, d'autres s'inquiètent, jouent la prudence... parfois plus encore qu'en 2020. Tour d'horizon des pratiques françaises.

Un tiers d'entre vous réduit le nombre de convives

Première question de notre appel à témoignages, "Avec qui allez-vous fêter Noël ?" Les avis sont très partagés. Sur 67 répondants, vous êtes un tiers à vous réunir en "comité réduit" à cause du virus et un tiers à rassembler toute la famille. Le tiers restant fête déjà Noël en comité réduit d'ordinaire.

Nous n'irons pas passer les repas de fêtes en famille, à 250 km

témoigne Aline, maman de 44 ans. "Pas de visite aux grand-parents et frères et sœurs, cousins et cousines. On reste en famille tous les quatre", poursuit-elle. Une décision prise en raison de la situation sanitaire. Pour Matthieu, père de trois enfants de 10 ans, 5 ans et 1 mois et demi, le contexte est plus compliqué que l'an dernier :

Nous serons beaucoup moins nombreux car nos deux aînés ont un Covid long pédiatrique et nous avons un nouveau-né d'à peine 1 mois et demi.

"Nous serons donc tous les cinq, avec une grand-mère triple-vaccinée et isolée depuis sept jours", précise le professeur. Il regrette que certains amis et membres de la famille ne comprennent pas leur choix.

Chez Brigitte, 62 ans et retraitée, il y aura cette année trois convives de plus, et ils seront six en tout. "Normalement, chacun fera un autotest à minima, bien que tout le monde soit vacciné". Vous êtes nombreux à miser cette année sur le vaccin, et notamment la troisième dose, pour vous protéger.

Stratégies multiples pour échapper au virus

Chez la mère de Marine, 35 ans, on tente une réunion de famille plus importante que l'an dernier, avec 17 convives au lieu de 4. Mais pour "essayer de réduire les risques", elle liste toute une série de mesures prises par les convives : "Tests encouragés juste avant, gel hydroalcoolique à chaque place (customisé en bonhomme de neige !), aération chaque heure avec une alarme programmée..." Des chants de Noël retentiront au moment d'ouvrir les fenêtres et chacun pourra alors enfiler son manteau resté au dos de sa chaise. Tout est prévu ! L'assistante sociale poursuit :

Achat de masques chirurgicaux de Noël, pour encourager le port en dehors des repas, placement à table par famille, pas d'embrassades

"On croise les doigts, et on fait la fête !", conclut la jeune femme, très organisée.

Axelle, kinésithérapeute, souhaite elle aussi que ce Noël soit festif, malgré le contexte. Dans sa famille, il va falloir se montrer inventif une année de plus. "Mes neveux et nièces ayant le Covid, nous ne pouvons nous réunir. Nous organisons donc, comme l'année dernière, un Noël sur Zoom."

Pour que cela soit plus joyeux, chacun est invité à jouer un petit morceau de musique et nous chantons tous ensemble des chants de Noël.

"Malgré la distance et la numérisation, nous avons passé un très bon moment l'année dernière, et c'est bien le plus important. Je suis certaine que cette nouvelle édition sera également un succès !", ajoute-elle, enthousiaste.

C'est tout un casse-tête aussi pour Swanny, qui vit et travaille au Royaume-Uni. Elle rentre en France pour voir ses parents, accompagnée de sa sœur et de la famille de celle-ci.

"Entre les tests multiples et la quarantaine due aux restrictions imposées aux voyageurs venant du Royaume-Uni, nous faisons de notre mieux. En plus de cela, nous portons tous un masque, utilisons du gel hydroalcoolique et lorsque nous sortons voir des amis, nous faisons un test avant de nous rejoindre."

Jouer la tranquillité le 31

Swanny devait fêter le Nouvel An en petit comité avec des amis, mais elle préfère ne pas prendre de risque cette année. "Je le fêterai avec ma famille. Mes parents sont vulnérables et je dois être en mesure de retourner au Royaume-Uni pour travailler, étudier et recevoir ma troisième dose début janvier." Elle ressent une frustration, "qui se crée face à l'égoïsme des non-vaccinés (par choix et non obligation), qui pensent à l'individu avant de penser à la communauté".

Hélène, 45, ans, devait se rendre à Dubaï avec son mari, pour rejoindre leurs meilleurs amis. Mais ils resteront finalement chez eux.

Nous n’avons plus aucune envie de nous retrouver dans un aéroport bondé à cette période de l’année

Quand il n'y a pas de grand voyage prévu, les plans changent assez peu. Plusieurs d'entre vous ne célèbrent pas la nouvelle année, et n'ont donc rien prévu - ni annulé. Pour les autres, beaucoup envisagent des choses en petit comité : "à deux", "isolés au bord de la mer" ou "dans une cabane louée". Laurence, elle a tout de même décliné une invitation.

Nous aurions dû être entre 12 et 15. Nous resterons finalement mon mari et moi chez nous, tranquilles !

Quant à ceux qui organisent une fête, notamment entre amis, on s'adapte également moins, peut-être du fait d'une tranche d'âge plus homogène au réveillon du 31. Chez Marion, ce sera "à la maison avec des amis tous vaccinés. Certains dorment même sur place pour éviter de reprendre la route. Les plans n’ont pas changé pour le moment."

Une situation pas plus anxiogène, mais plus pesante

"Le vaccin nous rassure. Nous savons que nous ne ferons pas de forme grave. L’an dernier, nous avions renoncé à voir mes parents et nos grands-parents", complète la trentenaire. Une petite majorité d'entre vous considère que le contexte n'est pas plus anxiogène que l'an dernier, notamment grâce au vaccin.

En revanche, vous le trouvez plus pesant. "De plus en plus pénible à vivre au quotidien", pour Aline, surtout quand il s'ajoute à une situation professionnelle déjà complexe. Selon elle :

Toutes ces restrictions ne sont pas des solutions viables à court ou long terme.

Pour certains, c'est encore plus compliqué. Entre "le nouveau-né, un nouveau variant, le vaccin qui n'empêche pas la transmission, mais la réduit, la bronchiolite, les gestes barrières peu respectés", Matthieu n'est pas très serein. Une maman s'inquiète aussi, car cette année, son fils est immunodéprimé. Enfin, vous êtes quatre à nous signaler que vous devez annuler toutes les festivités, car vous venez d'être testé positif au Covid.

Hélène, qui ne partira pas en voyage, regrette les fêtes de fin d'année pré-pandémie. "Avant le Covid c’était différent. Depuis deux ans, nous ne partons plus pour les fêtes et sommes en comité très restreint." David, lui, n'est pas plus angoissé qu'en 2020, mais trouve que les médias "ne contribuent pas" à limiter le caractère anxiogène de la période. Nous ne vous rappellerons donc pas, en bas de cet article, les sept chiffres qui montrent la progression fulgurante du variant Omicron en France.