La SNCF et la compagnie allemande Deutsche Bahn ont l'intention de lancer un TGV direct entre Paris et Berlin à la fin de l'année 2023, avec au début un aller-retour par jour. Le trajet durerait 7 heures.

Les liaisons seront dans un premier temps assurés par les TGV de la compagnie allemande Deutsche Bahn. © AFP / MARTIN SCHUTT

Les teufeurs en rêvaient, la SNCF l'a fait... La SNCF annonce le lancement en décembre 2023 d'une ligne de TGV Paris-Berlin. Elle devrait relier les deux capitales en 7 heures, comme l'a précisé le patron de la compagnie française Jean-Pierre Farandou, en déplacement à Strasbourg à l'occasion des 15 ans de coopération entre la SNCF et la compagne allemande Deutsche Bahn.

"Ça fait sens parce qu'on constate que les gens acceptent de faire des trajets de plus en plus longs. Il y a vraiment des gens qui sont prêts à rester cinq heures, six heures, sept heures dans un train", a précisé Jean-Pierre Farandou, assurant que "prendre le train, c'est une façon de réconcilier la mobilité et la protection de la nature" .

Actuellement, un trajet dure plutôt 8 heures

Pour commencer, les deux compagnies ferroviaires prévoient un aller-retour par jour pour cette liaison qui passera par Francfort. Les trains qui rouleront seront allemands, mais pourraient être plus tard complétés par un second aller-retour quotidien réalisé avec des trains français. "On va tenter le coup" explique prudemment Jean-Pierre Farandou, avançant les bons résultats des trajets proposés de Paris à Milan ou de Paris à Barcelone. Le Paris-Berlin en train à grande vitesse viendra s'ajouter à une liaison de train de nuit entre les deux capitales, qui doit être exploitée par les chemins de fer autrichiens ÖBB (en coopération avec la SNCF et la Deutsche Bahn), également à partir de fin 2023. À chaque nouveau lancement, les compagnies rappellent que le développement du ferroviaire est "essentiel pour atteindre les objectifs climatiques" .

Aujourd'hui, les trajets en train qui relient Paris à Berlin durent la plupart du temps au moins 8 heures, avec au minimum une correspondance une fois arrivé en Allemagne. Des trajets qui coûtent, selon les prix affichés pour le mois de juin 2022, plus de 200 euros. On ne connaît pas encore le coût des futurs trajets en TGV entre les deux villes.