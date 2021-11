On les appelle les "néo-artisans", ces jeunes cadres qui ont choisi de se reconvertir vers des métiers plus concrets. Roland de Linarès et Benjamin Tixier sont bouchers à Paris, ils nous parlent de leur travail, à l'heure où le public retrouve le commerce de quartier mais boude parfois la viande.

Benjamin Tixie, Nathan Bergier Roland de Linarès, dans la boucherie Les Bouchers Doubles du XVIème arrondissement de Paris © Radio France / Sara Ghibaudo

Episode 1 : "J'ai vraiment envie de devenir boucher"

Roland de Linarès nous accueille avec une belle cuisse de bœuf de 80 kilos à désosser. "Il y a un côté physique, mais c'est ça aussi qui nous plait dans ce métier". Un métier auquel ce trentenaire parisien n'était pas destiné: lui et son associé, Benjamin Tixier, ont suivi un parcours classique de bons élèves, classe prépa, école de commerce, suivie de trois ans dans le conseil. Jusqu'à ce dimanche soir où Roland s'adresse à Benjamin, son ami depuis le collège:

Ça s'est fait à un retour de mariage, je lui ai dit je n'ai vraiment aucune envie de retourner au travail j'ai vraiment envie de devenir boucher.

Benjamin approuve, et confirme que l'idée qui ressemblait au départ à une blague a mûri au fil des mois: "cela paraissait évident de vouloir changer pour quelque chose de plus concret, de plus humain".

Les deux amis se renseignent sur les modalités de reconversion, les formations. Aujourd'hui Roland se dit heureux de "mouiller le maillot": "tout peut être fait avec ses bras, cela veut dire que c'est beaucoup de travail mais c'est la satisfaction de voir qu'on peut tout faire par ses mains et son savoir-faire".

Episode 2 : " Les gens se font plaisir à table, et c'est grâce à moi"

Roland de Linarès se souvient des réactions de son entourage quand il s'est engagé dans sa reconversion professionnelle, une démarche plutôt bien reçue: "tout le monde m'a même donné le métier qu'il aurait aimé faire, ébéniste, fromager, caviste, menuisier, chacun y allait de son métier". Même la famille est vite rassurée, quand elle comprend que le projet n'était pas une fuite, "pas complètement loufoque".

Roland continue de désosser la cuisse de bœuf, le voici en train de "lever l'araignée", puis de s'attaquer aux jointures entre les os: "effectivement au début c'est un peu difficile quand on n'a pas fait médecine". C'est la base du métier, sanctionnée par un examen, même si cela n'occupe ensuite pas la journée du boucher.

Roland et Benjamin ont passé leur CAP, et suivi une formation en alternance, en boucherie, où "il faut tout apprendre" raconte Roland, ce qui va de passer le balai à "faire des brochettes pendant quatre mois".

La boucherie est aussi un métier qui "recrute énormément et dans lequel on peut bien gagner sa vie" assure Roland. En témoigne aussi Nathan, salarié des Bouches doubles, 30 ans et déjà 15 ans de métier:

Il fallait que je trouve une voie professionnelle, car l'école c'était pas fait pour moi.

Nathan Bergier, boucher parisien © Radio France / Sara Ghibaudo

Il fallait que je trouve une voie professionnelle, car l'école c'était pas fait pour moi. Après avoir essayé différentes voies, de la cuisine à la plomberie, Nathan se décide pour la boucherie en visitant le salon de l'agriculture, et ne l'a pas regretté: "il y a des gens qui se plaignent de ne pas savoir à quoi sert leur métier, moi je sais à quoi sert le mien. Les gens mangent, se font plaisir à table, et c'est grâce à moi!"

Episode 3 : "Pour faire une bonne viande, il faut qu'elle soit bien élevée, et bien abattue"

Nos bouchers étaient prévenus: on voulait aussi parler des débats actuels sur la consommation de viande, et les conditions d'élevage. Selon Roland de Linarès :

Pour faire une bonne viande, il faut qu'elle soit bien élevée, et bien abattue.

Il vante sa Limousine du Périgord vert, et son porc fermier du Perche, issus d'élevages qu'il a visités assure-t-il. Les deux bouchers ont aussi visité l'abattoir des bovins, un petit abattoir qui les a rassuré, car quand il y a des problèmes "c'est souvent un problème de cadence" affirme Roland. Dans le Perche, les cochons sont abattus directement sur la ferme, ce qui est rare, et évite le stress pendant le transport, ce qui se voit quand le porc est livré "avec une cicatrice sur la cuisse" raconte Benjamin.

Roland est convaincu que "quand les gens travaillent bien, ça se voit", et tout au long de la chaîne, pour aboutir, dans sa vitrine, à une viande "tendre, grasse là où il faut, c'est une viande correctement nourrie, mais sur un temps long".

Et les clients, qu'en pensent-ils ? Cette famille qui vient acheter un poulet rôti explique qu'elle fait souvent l'impasse sur la viande rouge. Les deux grands garçons de 17 ans font la grimace en évoquant le bilan de l'élevage sur l'environnement. Une réaction assez représentative, reconnait Benjamin, même s'il faut selon lui faire le distingo entre l'élevage intensif et leurs fournisseurs: "nous les éleveurs avec lesquels on travaille, c'est de petits cheptels, dans les champs en liberté, les vaches sont nourries avec de l'herbe qui pousse avec la pluie".

Ces clients "flexitariens" font désormais partie du quotidien de Benjamin, qui en prend son parti: "on défend l'idée qu'il ne faut pas trop en manger, mais qu'il faut manger de la bonne viande".

Episode 4 : "Ce qui fait que chaque jour est différent, ce sont les contacts avec les clients"

Dans la boucherie, c'est toujours un peu la course. Roland assure qu'ils sont restés "plutôt lève-tard", mais le travail commence à 6h30, voire 4h quand Benjamin va chercher quelques produits à Rungis. Et bien sûr, la boucherie est ouverte le samedi et le dimanche matin.

La boutique est ouverte sur la rue, et illustre ce qui a poussé les deux trentenaires à choisir ce métier: "faire partie de la vie de quartier" souligne Roland, "on a grandi pas très loin d'ici, on fait partie d'un petit village" complète Benjamin.

Benjamin Tixier artisan-boucher des Bouchers Double, Paris XVIème © Radio France / Sara Ghibaudo

Des personnes âgées qui viennent chercher leur repas quotidien aux plus jeunes qui cherchent des conseils de cuisine, "notre métier est en soi assez répétitif en termes de gestes et de choses à faire, ce qui fait que chaque jour est différent c'est les contacts avec les clients" raconte Roland. Des relations qui ont pris encore plus d'importance avec la crise sanitaire, la boucherie était pendant les confinements un commerce "essentiel", à plus d'un titre: pour les clients, c'était leur "petit moment de bonheur de sortir et de faire leurs courses" racontent nos bouchers, "et on a découvert plein de nouveaux clients, qui n'étaient pas obligés d'aller au supermarché à 21h".

Cette période a été "sportive" pour la boucherie, ouverte depuis un an lors du premier confinement, mais l'expérience a marqué Benjamin: "les gens ont besoin de retrouver du lien, le confinement l'a montré, on a besoin de vivre autour de nous, et de rencontrer les gens qui vivent avec nous".

Episode 5 : "Ça fait partie de notre métier, d'éduquer un peu le client !"

Découper la viande avec le boucher, c'est aussi découvrir ou redécouvrir des morceaux un peu oubliés dans la plupart des repas. Benjamin vante à un client les mérites de la joue de bœuf, qui doit se faire cuire longtemps mais qui "se mange à la petite cuillère, tellement c'est fondant!"

Nathan, lui, apprécie les clients du week-end, "qui prennent le temps de cuisiner". La nourriture industrielle est passée par là, la transmission entre les générations a connu des ratés, alors, il estime que "ça fait partie de notre métier d'éduquer un peu le client":

La culture de la viande a un peu disparu, les gens sont plus à se faire leur culture avec nous.

Voilà justement un client qui cuisine, et qui apprécie d'avoir trouvé "un bon boucher". Et c'est quoi, un bon boucher? Il y a le sens du contact bien sûr, la vitrine, et "il n'y en n'a plus aujourd'hui qui font maturer la viande" regrette ce père de famille. Maturer? "C'est le fait de laisser rassir les morceaux dans le frigo pour attendrir la viande" explique Roland, qui nous montre une côte de boeuf à la surface noircie: cela demande du temps, mais elle aura un goût "exceptionnel" assure-t-il, même si souvent "à Paris les gens croient qu'il faut que la viande soit rouge".

La boucherie se prépare déjà pour les fêtes de fin d'année. Les volailles festives, chapons et poulardes sont élevées bien à l'avance, début novembre les bouchers ont déjà passé commande, "autant dire qu'on a aucune idée de si on va tout vendre" s'inquiète Benjamin, d'autant que l'année dernière, l'épidémie avait contraint les familles à faire des petites tablées...