Changez la vie des personnes âgées à l'hôpital.

Opération + de vie ! © Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France

Pour améliorer la vie au quotidien des personnes âgées hospitalisées, la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France subventionne, chaque année, de nombreux projets dans les hôpitaux à travers la France grâce à l'opération +de vie !

Depuis 1997, 5 173 projets ont été subventionnés dans les services de gériatrie grâce à l’opération +de Vie.

Les dons ont permis de financer, à l’intérieur des établissements hospitaliers, des projets innovants et essentiels au bien-être des personnes âgées dont :

176 espaces Familles

545 projets de jardins

803 minibus

217 salons de coiffure et d’esthétique

171 parcours santé

153 ateliers cuisine

2 681 fauteuils roulants

3 460 matelas anti-escarres

+de Vie c’est partout en France : 1 379 villes, 1 574 établissements hospitaliers, 1 826 services.

►►► 4 champs d'action + de vie !

Rapprocher les familles : 354 projets

La présence des proches apaise les patients quel que soit leur âge. Elle rassure, facilite le bon déroulement des soins et aide chacun à mieux vivre son séjour à l’Hôpital. La Fondation met tout en oeuvre pour créer des lieux d’accueil dédiés qui reproduisent un univers chaleureux et réconfortant à l’image de la maison.

Lutter contre la douleur : 934 projets

Avoir mal n’est pas une fatalité. Grâce à son programme d’action spécifique envers les personnes âgées, la Fondation subventionne chaque année de nouveaux projets dans les services de gériatrie. Cela permet de financer des équipements destinés à soulager la douleur au quotidien : chariots de douche, coussins de positionnement ou encore pompes antidouleur.

Amélioration de l’accueil et du confort : 1 439 projets

L’Hôpital peut paraître un lieu froid et angoissant, où les soins omniprésents rythment le quotidien. Grâce à l’aménagement d’espaces conviviaux et à l’acquisition d’équipements adaptés, les patients se sentent mieux accueillis et rassurés.

Développement d’activités : 2 446 projets

Pour lutter contre l’ennui, les équipes hospitalières organisent de nombreuses activités indispensables au mieux vivre des patients, car à l’Hôpital, il faut continuer à se divertir. Elles peuvent être aussi bien intérieures (ateliers cuisine, informatique, chant, peinture) qu’extérieures (sorties grâce à des minibus aménagés, séjours à la mer et à la montagne).