Mis en ligne ce mardi, le rapport d'inspection constate notamment que le pilotage des Ehpad du groupe Orpea "donne la priorité à la performance financière" plutôt qu'à des critères de qualité.

Logo du groupe Orpéa. © AFP / Myriam Tirler

500 pages disponibles "en toute transparence", selon les mots de la ministre Brigitte Bourguignon. Le gouvernement a publié ce mardi 5 avril le rapport d'enquête sur le groupe Orpea, commandé suite à l'onde de choc provoquée par le livre de Victor Castanet. Dans son livre-enquête "Les Fossoyeurs", paru fin janvier, le journaliste indépendant a mis en lumière de nombreux dysfonctionnements au sein du groupe privé d'Ehpad.

Remis au gouvernement le 26 mars, ce rapport d'inspection livre un constat accablant, à la suite duquel la ministre chargée de l'Autonomie a annoncé saisir la justice. Voici ses conclusions.

Le rendement passe avant le bien-être des résidents

C'est ce que le journaliste indépendant Victor Castanet dénonce notamment dans son livre : les différents dysfonctionnements du groupe, qui compte 200 Ehpad en France, conduisent à la dégradation du bien-être des résidents, selon le rapport commandé par le gouvernement.

L'un de ces dysfonctionnements est celui de la centralisation du groupe, qui ne laisse quasiment pas de marge de manœuvre aux établissements locaux. Dans ces établissements, la priorité est donnée à la performance financière. "Un système de primes semestrielles, qui peuvent atteindre jusqu’à 6 000 € par an" est ainsi mis en place, en fonction du rendement de l'établissement, là où les critères de qualité sont évalués séparément. Une situation qui peut conduire à une course au profit, au dépend une fois de plus des résidents.

"Management pouvant conduire à des dérives"

"Le contexte est également marqué par les difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels soignants", précise le rapport, rappelant que l'ensemble des Ehpad français ont des difficultés à recruter. Entre "la rémunération et la pénibilité du temps de travail", la gestion des ressources humaines est encore plus dégradée au sein du groupe Orpea. Un chiffre révélateur : le taux de rotation du personnel y est quasiment deux fois plus élevé que la moyenne du secteur. Ces conditions de travail et l'encadrement des établissements ne garantissent par toujours le bien-être et la bientraitance des résidents.

La situation engendre des difficultés de recrutement et de fidélisation des personnels soignants.

Face au manque de personnel, les soignants se retrouvent à effecteur des tâches qui ne sont normalement pas de leur ressort. Par exemple, une auxiliaire de vie sans qualification va se retrouver à effectuer le travail d'un aide-soignant, métier conditionné à l'obtention d'un diplôme. Une pratique qui "semble pourtant répandue et mal appréhendée par l'État", lit-on dans le rapport. Orpea a également recours à des CDD irréguliers, conclus dans l'attente de salariés jamais entrés en service, ou en remplacement de salariés inexistants.

La synthèse du rapport dénonce également "des modalités de management pouvant conduire à des dérives concernant notamment le respect des capacités d’accueil autorisées". Avec pour effet le dépassement des capacités d'accueil autorisées dans 11% des Ephad du groupe en 2019. Des stratégies d'encadrement qui, globalement, "ne sont pas toujours à même de garantir le bien-être et la bientraitance des résidents".

"Fragilités d'organisation des soins"

Le manque de moyens humains et de stabilité dans le personnel affecte directement les résidents des établissements Orpea, constatent plusieurs Agences régionales de santé dans différentes régions. Le rapport pointe de nombreux manquement, comme "les toilettes, aux horaires fluctuants, parfois trop rapides" ou encore les couchers pouvant "intervenir à des horaires très précoces ou trop tardifs".

Le Code de l'action sociale et des familles recommande au moins trois repas par jour et par résident, accompagnés d'un goûter et d'une collation nocturne. Impossible d'assurer que ces repas sont assurés dans les EHPAD Orpea. Le rapport pointe également du doigt le manque de réponse aux réclamations des familles ou des résidents. Sans compter "les dispositifs d’appel ne fonctionnant pas toujours".

Des irrégularités financières

Entre 2017 et 2020, le groupe Orpea a justifié 50 millions d'euros de charges à la section soin, "sans fondement réglementaire". Des sommes litigieuses qui ont permis la rémunération d'auxiliaires de vie, ou encore de la prise en charge de la responsabilité civile.

Autre problème : les excédents réalisés par les établissements n'ont pas toujours été affectés aux forfaits de soins, contrairement à ce qui aurait dû être pratiqué. Là encore, les moyens de contrôle limités ne permettent pas une surveillance régulière du groupe. Sans compter que dans 99 % des cas, le délai de remboursement des résidents par Orpea dépasse les 30 jours réglementaires. Toujours selon le rapport, "la requalification des commissions perçues sur les achats en remises de fin d’années confirmerait la remontée dans le compte de résultats du groupe de 13 à 18 M€ de fonds publics, initialement destinés à couvrir les dépenses de soins et de dépendance des EHPAD sur la période 2017-2020"

"Contrôles limités des autorités de tarification"

Ce rapport précise avant tout que les Ehpad sont moins contrôlés qu'avant, particulièrement depuis la loi d'adaptation de la société au vieillissement, en vigueur depuis le 28 décembre 2015. En organisant notamment un "pilotage des ressources", elle a assoupli les règles concernant l'affectation des fonds publics. Cette situation vaut pour tous les Ehpad en France. Des contrôles principalement assurés par les ARS, précise le rapport, "dont les pouvoirs financiers et les moyens humains sont limités". Entre 2018 et 2021, 2 788 missions d'inspection ont été réalisées, bien moins de la moitié des 7519 Ehpad recensés en 2019. Et puis, comme les contrôle se font par établissement, il est compliqué de révéler des dysfonctionnements au sein d'un même groupe, comme Orpea.