Depuis jeudi, comme les adultes, les jeunes âgés d'au moins de 12 ans et 2 mois doivent présenter un pass sanitaire à l'entrée des établissements recevant du public, restaurants, bars, cinémas, hôpitaux, parcs d'attractions. Il n'est pas demandé dans les établissements scolaires.

Pass sanitaire obligatoire pour l'entrée de cette médiathèque à Hyères, y compris pour les plus de 12 ans dès ce 30 septembre. © AFP / Hans Lucas / Magali Cohen

Nouvelle extension du pass sanitaire à partir de ce jeudi 30 septembre. Dorénavant, comme pour les adultes, les 12-17 ans, éligibles à la vaccination depuis le mois de juin, doivent présenter un pass sanitaire afin de pouvoir accéder à différents lieux accueillant du public, afin de limiter la propagation du Covid-19. Pour rappel, cela signifie qu'il faut avoir avec soi un QR Code qui indique un schéma vaccinal complet, ou un test Covid négatif de moins de 72h ou être muni d'un certificat de rétablissement du Covid datant d'au moins 11 jours et de moins de six mois.

Le 26 septembre, le Premier ministre, Jean Castex, a assuré que les 12-17 ans bénéficieront toujours de la gratuité des tests, alors qu'ils ne seront plus remboursés pour les adultes sans raison médicale à partir du 15 octobre.

12 ans et 2 mois

C'est l'âge précis à partir duquel un adolescent doit être en mesure de présenter un pass sanitaire. Ils sont environ cinq millions en France. Début septembre, le gouvernement a accordé un délai de deux mois aux jeunes, afin de laisser le temps de se faire complètement vacciner à ceux qui entrent dans la tranche d'âge autorisée à recevoir une injection. Autrement dit, avec ce délai, toute personne qui vient d'avoir 12 ans a le temps de recevoir ses deux doses.

Selon le dernier bilan de Santé publique France, au 27 septembre, il reste près d'un tiers de ces 12-17 ans à convaincre. Ils sont 72,1% à avoir reçu au moins une dose de vaccin (environ 3,6 millions), et 63,9% peuvent témoigner d'un schéma vaccinal complet (environ 3,2 millions). Cela fait donc près de 30% à aller chercher (1,5 millions).

Dans quels lieux ?

Depuis ce jeudi, le pass sanitaire est obligatoire pour les adolescents, comme pour les adultes dans les lieux accueillant du public et dans les transports "longue distance". La liste comprend les restaurants, cafés, bars, les lieux de culture (musées, monuments, etc.), les lieux de loisirs clos et ouverts (salles de bowlings, salles d'escape game, parcs d'attractions, etc.), à l'hôpital (sauf urgence) et dans les TGV, Intercités, trains de nuit et cars. Les transports du quotidien, RER et bus par exemple, en sont exclus.

Pour les mineurs qui suivent des cours de musique dans un conservatoire, le pass sanitaire n'est pas nécessaire, comme le précise le décret du 7 août qui liste les exceptions : "Les établissements artistiques (…), les établissements d'enseignement de la danse (…), des pratiquants professionnels et des personnes inscrites dans les formations délivrant un diplôme professionnalisant."

Dans le cadre scolaire

Emmanuel Macron avait mis les choses au clair au début du mois d'août, lors d'un jeu de questions-réponses sur TikTok : "Pour les cours, pas de pass sanitaire, de l’école maternelle jusqu’à la fac." Toutefois, il est obligatoire dès 12 ans lors des sorties scolaires dans des lieux accueillant du public, comme un musée.

Une exception : si la visite de ce lieu se fait dans le cadre d'un créneau réservé, situation qui évite le contact avec la foule. Ainsi, pour les cours de natation à la piscine dans le cadre scolaire par exemple, le pass sanitaire n'est pas obligatoire.