La France entame la levée progressive de son confinement à partir de lundi. Mais que font nos voisins allemands, belges, italiens, britanniques ou suisses ? Nous avons répertorié toutes les mesures prises ces prochaines semaines pour revenir petit à petit à la normale.

Tous les pays européens ne se déconfinent pas de la même manière © Radio France

Tous les pays européens n'ont pas eu le même confinement, et tous n'en sortent pas de la même manière ou à la même vitesse. Il y a ceux qui rendent obligatoire le port du masque partout, comme la Pologne ou la Slovaquie. Ceux qui limitent cette obligation à certains lieux dont les transports publics, comme la France ou encore l'Espagne, et ceux qui se contentent de le recommander.

Il y a ceux, aussi, qui rouvrent progressivement les écoles (la Grèce par exemple) et ceux qui préfèrent les garder fermées jusqu'en septembre (l'Italie, l'Irlande ou la Roumanie). Enfin, ceux qui interdisent durablement les rassemblements, et ceux qui les autorisent de manière plus ou moins importante.

► Notre carte des différentes mesures prises par les pays européens (passez votre souris sur le pays qui vous intéresse)

► Si vous êtes sur smartphone, cliquez ici pour la version plein écran.