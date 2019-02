Comme la France, sa capitale jouit d'une image de gastronomie raffinée arrosée de grands vins. Si la concurrence est rude en matière viticole, Paris reste le premier lieu de consommation de vin au monde

Paris est vraiment la capitale mondiale du vin © Getty / PeskyMonkey

Malgré l'énorme concurrence née ces dernières années, la France est encore le premier exportateur de vin au monde. Pour le rester et attirer de nouveaux acheteurs étrangers, Wine Paris a ouvert ses portes ce lundi. Un nouveau salon professionnel qui a choisi la ville au monde où l'on vend et boit le plus de vin, avec 49,5 litres de vin consommé par an et par habitant (pour arriver à ce chiffre, on tient compte des ventes dans les restaurants et les hôtels aux touristes).

C’est donc à Paris, que 5,32 millions d'hectolitres de vin ont été consommés en 2017, soit l'équivalent de 709 millions de bouteilles. Loin devant Milan, Londres ou New-York...

C'est également dans la capitale que l'on trouve le plus grand nombre de points de vente : 23 570. On dénombre en particulier plus de 20 000 cafés, bars et restaurants à Paris et en région parisienne et un nombre très important de bars à vin. Londres et New-York sont loin derrière.