Une attaque à l'arme blanche a eu lieu vendredi en fin de matinée près des anciens locaux de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert, dans le XIe arrondissement de Paris. Deux hommes ont été interpellés, l’un d'eux près de la place de la Bastille. Il a fait deux blessés à l'arme blanche.

Deux victimes sont en urgence absolue mais leur pronostic vital n’est pas engagé selon la préfecture. © AFP / Alain JOCARD

Deux personnes ont été blessées dans une attaque à l'arme blanche qui est survenue en fin de matinée vendredi dans le XIème arrondissement de Paris. Un homme s'en est pris à des passants à proximité des anciens locaux du journal satirique Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert, devant la fresque qui rend hommage aux dessinateurs satiriques tués en janvier 2015.

Deux personnes ont été interpellées selon nos informations, l'une sur les marches de l'opéra Bastille, à quelques centaines de mètres des faits. Le parquet national anti-terroriste a été saisi et une enquête de flagrance a été ouverte, pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle", selon les informations du service police-justice de France Inter. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin se rendent sur place.

Deux blessés

Deux personnes, un homme et une femme, ont été blessées. L'homme est blessé gravement mais n'est pas considéré en urgence absolue, selon nos informations. Les victimes travaillent à l'agence de presse Premières lignes, dont les locaux sont situés dans l'ex-immeuble de Charlie. Le journaliste de Première lignes Paul Moreira témoigne : "Pierre-Adrien a été blessé. On attend de connaitre le niveau de gravité, il a été pris en charge par les secours. Une autre personne, une femme, a été attaquée. Tout s'est passé dans la rue, un type avec une sorte de couteau de boucher, qui a attaqué deux personnes devant l'immeuble et qui est parti par le métro."

La journaliste Élise Lucet a confirmé sur France 2 qu'une femme et un homme de Premières lignes, la société qui produit son émission Cash Investigation, avaient été blessés. Des employés de la société étaient entendus par la police à la mi-journée, précise-t-elle.

L'attaque s'est produite à proximité des anciens locaux de Charlie Hebdo. © Maxppp / Paul Lemaire

Établissements confinés

De nombreux établissements sont confinés dans le secteur où a lieu l'attaque, aux alentours du boulevard Richard-Lenoir. Policiers et pompiers ont, suite à l'attaque, effectué des recherches dans les immeubles du secteur.

Une cellule de crise a aussi été mise en place à laquelle le Premier ministre Jean Castex s'est rendu, interrompant un déplacement à Saint-Denis : "Je suis vraiment au regret de vous quitter plus vite que je ne l'avais prévu, puisque en effet un événement grave vient de se produire à Paris, une attaque par arme blanche a été perpétrée dans le 11e arrondissement, devant l'ancien siège de Charlie Hebdo, faisant quatre blessés dont semble-t-il deux dans un état grave", a-t-il indiqué : "Dans ces conditions je suis obligé de me rendre au centre de crise à Beauvau pour m'assurer de la réalité de la situation et son évolution."

"Dès que l’alerte a été donnée, de nombreuses forces de l’ordre se sont rendues sur place : le commissariat mais aussi des militaires stationnés dans la mairie du 11e depuis 2015, ce qui a permis de sécuriser le quartier très rapidement", a indiqué François Vauglin, le maire du 11e arrondissement sur France Inter.