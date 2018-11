Ils occupent des ronds-points dans l'Eure-et-Loir, dans les Yvelines, en Seine-et-Marne. Ils sont retraités, artisans, chômeurs. Ils nous expliquent pourquoi ils sont en colère, pourquoi ils manifestent et comment ils voient la suite du mouvement.

"On n'est pas tous du même bord mais on est ensemble car on est tous dans la merde": paroles de gilets jaunes © Radio France / Ouafia Kheniche

Sylvie, 58 ans, au chômage : "Nous ne sommes pas tous du même bord mais on est ensemble car on est tous dans la merde"

Mobilisée depuis la semaine dernière, elle bloquait jeudi un rond-point à l'entrée de Nemours.

Sylvie, "Ce qui m'angoisse le plus, c'est l'avenir de mes enfants et petit-enfants parce que les gamins de prolos ont pas le droit aux mêmes écoles que les autres". © Radio France / Ouafia Kheniche

Elle a l'air fatigué mais garde en permanence un sourire dans le plissement des yeux. Un bonnet visé sur la tête, parce qu'il fait froid ce mercredi sur le rond-point de l'entrée de Nemours, en Seine-et-Marne, Sylvie raconte son parcours, chaotique :

"J'ai perdu mon boulot et dans cinq mois, je serai au RSA. Je vis dans une petite ferme à 30 kilomètres d'ici, dans ma maison ! Enfin, plutôt celle de la banque. Elle n'est pas à moi, elle est à crédit. Mon compagnon paie 1000 euros de remboursement. Lui est indépendant, et tous les ans, il doit baisser son salaire. J'ai senti ma vie changer, il y a 10 ans. Progressivement, ça s'est dégradé. Je ne pars plus en vacances. J'ai des dents à me faire soigner, je ne peux pas. J'ai de lunettes à faire que je ne fais pas non plus. Et les vêtements, ça fait longtemps que je n'en achète plus. C'est dur. J'étais assistante, j'ai été dépassée par un nouveau système informatique. J'ai décroché mais passé 50 ans, je n'ai pas pu retrouver de travail. L'avenir, je le vois en noir. Pour mon fils aussi. J'ai pas grand chose mais je suis obligée de l'aider. J'angoisse beaucoup pour mon fils et mon petit-fils. Mon grand, il veut donner une chance à son gamin. Il ne trouve que des boulots à temps partiel en CDD mais il préfère habiter à Paris dans un studio à 700 euros pour que son enfant n'aille pas dans une école de cité d'où on sort.

Je sais que la situation a dégénéré avant Macron mais lui, la première mesure qu'il a prise, c'est supprimer l'ISF, je me suis dit, il se fout de notre gueule. Il est méprisant. Je ne suis pas déçue, je n'ai pas voté pour lui. Mais je connais beaucoup de retraités qui sont déçus. J'ai voté blanc, on parle pas de politique entre nous les gilets jaunes, je sais qu'on n'est pas tous du même bord mais on est ensemble car on est tous dans la merde."

Laurent, 50 ans, en invalidité : "Si mon ex-compagne ne m’hébergeait pas, je serais à la rue dans une tente"

Mobilisé depuis la semaine dernière, il bloquait jeudi un rond-point à l'entrée de Nemours.

"Je me bats pour mon grand-père qui était syndicaliste à FO qui aujourd'hui, doit se retourner dans sa tombe" Laurent. © Radio France / Ouafia Kheniche

Il court, Laurent, s'agite. Il est grand et costaud, en impose physiquement mais entre les camions et les voitures à la sortie du péage, on le sent très vite chancelant, empêché, sur ses grandes cannes. Le souffle court, il explique pourquoi :

"En 2014, j'ai été mis en invalidité après avoir travaillé pendant 15 ans dans les hydrocarbures. J'ai commencé à bosser à 17 ans. Maintenant, je ne peux plus travailler. A cause de mes poumons, j'ai du mal à me déplacer, je suis essoufflé tout le temps. Mais avec mes 660 euros par mois, pour le gouvernement, je suis déjà trop riche. J'ai décidé de rejoindre mes camarades gilets jaunes samedi. J'ai des enfants de 6, 7 et 17 ans et c'est eux qui m'ont décidé à agir. Heureusement, mon ex m'a soutenu quand j'ai perdu mon travail et je la remercie encore. Elle m'héberge à titre gracieux sinon je serais à la rue dans une tente. Mais bon, c'est la vie et il faut faire avec. Mes enfants, je leur souhaite de faire des études. Aujourd'hui, je me bouge pour eux, pour mon père qui était ouvrier, mon grand-père qui était un fervent défenseur du code du travail, syndicaliste à FO. Il doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. On est dans la joie ici avec les autres, on sait que certains ont montré une mauvaise image, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il faut que tout le monde réagisse et pas que nous, les anciens. Il faut les jeunes aussi, des étudiants. On est ensemble, on n'a pas de leader, tout le monde est bienvenu."

Laure, 42, thérapeute : "Je vis seule avec mes trois enfants et je paie 870 euros par mois de loyer"

Mobilisée depuis le début du mouvement, elle bloquait jeudi un rond-point à l'entrée de Nemours

"A la moindre difficulté que l'on rencontre, on a du mal à remonter" Laure. © AFP / Ouafia Kheniche

Chez Laure, il n'y a pas de colère mais plutôt de l'espoir. D'une voix calme, cette femme au regard perçant a trouvé sa place auprès des gilets jaunes. Sur son manteau gris chiné, elle arbore tout simplement ce signe de ralliement.

"J'ai changé de travail plusieurs fois. J'ai fait des tonnes de boulots différents, j'ai eu un commerce de vêtements, une onglerie, j'ai été prof de théâtre. Quelle que soit l'activité, on se rend compte que l'on est assailli de charges et que les salaires ne suivent pas. On ne s'en sort jamais. C'est aussi vrai pour mes parents. Mon père a 68 ans, il est à la retraite mais il continue de travailler pour conserver une certaine qualité de vie. Moi, je vis seule avec mes trois enfants et je paie 870 euros par mois de loyer et c'est énorme dans mon budget. J'ai fait des demandes de logements sociaux mais les loyers sont aussi à 800 euros sur Nemours. On rame, on fait comme on peut. Ma grande de 19 ans, on a fait un prêt étudiant pour payer ses études et elle travaille pour les financer, on n'a pas le choix. Emmanuel Macron et d'autres ont un niveau de vie qui est assez élevé et ils sont vraiment en décalage avec la société actuelle, du coup on a l'impression de ne pas du tout être compris. La viande, ce n'est pas tous les jours, on fait beaucoup moins de sorties. A la moindre difficulté qu'on rencontre, on a du mal à remonter. Il m'est arrivé d'aider des proches qui n'avaient plus de quoi s'acheter à manger. Le carburant, c'est seulement le facteur déclenchant, on a l’impression que ce n'est pas le politique qui va nous aider mais le peuple. Notre point commun, c'est de vouloir vivre correctement tout simplement. "

Manuel, 43 ans, intérimaire cariste : "Même en faisant super gaffe, je suis à découvert de 600 euros dès le 10 du mois"

Mobilisé depuis la semaine dernière, il bloquait jeudi un rond-point à l'entrée de Nemours

"Jusqu'à mes 30 ans, j'ai vécu dans cette cité HLM et quand j'ai eu mes enfants, je l'ai quitté. C'est des cages à poules, c'est pas fait pour les gens", Manuel. © Radio France / Ouafia Kheniche

Il a les doigts épais de ceux qui travaillent de leurs mains. Un anneau à l'oreille, un autre au doigt, il soigne son look, parle franchement et sans hésitation d'une vie bien remplie alors qu'il n'a que 43 ans.

"La première fois que j'ai bossé, j'avais 12 ou 13 ans, mais aujourd'hui, je sais travailler de mes mains. A l'époque, j'aidais mon père après l'école. Je lui donnais souvent un petit coup de main. Il travaillait dans le BTP. Après, à 16 ans, j'ai bossé comme apprenti. Je le dis à mes enfants, il faut aller à l'école pour apprendre à lire et écrire mais même aujourd'hui en ayant des gros diplômes, on ne vous paie plus. On vit dans une petite maison mais jusqu'à mes 30 ans j'ai vécu en HLM. J'ai préféré quitter les lieux avec mes gamins pour ne pas les faire grandir là où j'ai grandi. C'est des cages à poules, c'est pas fait pour que le gens y vivent. Le loyer, faut le payer, il n'y a pas le choix, sinon, on se fait dégager. Les bons mois où je travaille un mois complet, j'arrive à un bon petit salaire de 1 700 euros. Sinon, j'ai 1 300 euros de chômage avec 710 euros de loyer. A la fin du mois, il me reste que dalle, même en faisant gaffe, le début de mois je suis à découvert. Pour son anniversaire, j'ai même pas pu emmener ma femme au restaurant, c'est malheureux. Mon père était ouvrier cariste aussi, mais il gagnait quand même. Je suis à moitié révolutionnaire parce que la situation me dégoûte. Il y a ici une solidarité du peuple, on en a ras-le bol. Il va falloir casser la V ème République."

Pascal, 62 ans, retraité : "Je suis en colère car les impôts augmentent"

Mobilisé depuis le début du mouvement, il bloquait lundi le péage de Buchelay sur l’A13, dans les Yvelines.

Pascal, 62 ans, est retraité dans les Yvelines. © Radio France / Fiona Moghaddam

"Je suis retraité, je suis en colère, pour la CSG entre autres, et pour toutes les taxes parce que les impôts ne baissent pas, ils augmentent. Le foncier par exemple, j’ai un mois de plus à payer. On ne va pas lâcher tant qu’on n’obtient rien. On va peut-être aller à Paris le week-end prochain, pour bloquer Paris."

Nicolas, 40 ans, artisan : "Je ne peux pas m'acheter une voiture électrique à 15 000 euros"

Il manifestait mardi matin sur le rond-point de Saint-Rémy-sur-Avre, dans l'Eure-et-Loir

Nicolas, 40 ans, est artisan dans l'Eure-et-Loir © Radio France / Delphine Evenou

"Le gouvernement n'écoute pas. Je suis artisan. J'arrive à faire 1 500 euros de salaire. Je ne peux pas m'acheter une voiture électrique à 15 000 euros toute aide déduite. Ce n'est plus possible. On ne peut plus tenir. Je vis grâce à mes découverts autorisés alors que je bosse tous les jours".

Corinne, 49 ans, sans emploi : "Le gaz, l'électricité, le gazole, tout a augmenté"

Elle manifestait mardi matin sur le rond-point de Saint-Rémy-sur-Avre dans l'Eure-et-Loir

Corinne, 49 ans, est une travailleuse handicapée sans emploi. © Radio France / Delphine Evenou

"C'est la première fois que je manifeste. Mais là, on ne peut plus vivre. On est étouffé depuis un an et demi. Le gaz, l'électricité, le gazole c'est tout qui a augmenté! Je suis là pour essayer de changer les choses. On est pas sûrs que ça marche mais au moins on se fait entendre".