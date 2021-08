Dans un entretien accordé au JDD, le secrétaire d'État chargé du Tourisme a précisé le dispositif d'accès au pass sanitaire pour les expatriés français. Les demandes pourront être déposées "dès cette semaine" via des adresses électroniques spécifiques.

Les expatriés français pourront déposer dès cette semaine une demande pour obtenir leur pass sanitaire © Maxppp / Joël PHILIPPON

C'est la fin d'un casse-tête pour une grande partie des 2,5 millions de Français résidant à l'étranger. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au Tourisme, a précisé dans un entretien au Journal du Dimanche le dispositif qui leur permettra de recevoir un pass sanitaire utilisable sur le sol français. Si les Français vaccinés dans un des 27 pays de l'Union Européenne pouvaient déjà l'obtenir grâce au pass européen, la situation se compliquait pour les résidants hors UE.

Pour recevoir le précieux QR code, il faudra envoyer une preuve de vaccination avec une pièce d'identité ainsi qu'une preuve de résidence à l'étranger. Ce dispositif sera compatible avec l'ensemble des vaccins homologués par l'Union Européenne ou leurs équivalents (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Moderna et Janssen). Le secrétaire d'État a précisé que la démarche sera "très simple" et se fera via des adresses électroniques spécifiques en fonction du pays de résidence. L'ensemble des informations nécessaires seront progressivement disponible "dans la semaine" sur le site internet du ministère des Affaires étrangères.

Concernant les vaccins non homologués par l'Agence Européenne du Médicament (EMA), comme le vaccin russe Spoutnik V ou le chinois Sinovac, Jean-Baptiste Lemoyne a chargé des experts scientifiques d'évaluer sous quelles conditions le schéma vaccinal pourrait être complété par une vaccination avec ARN messager en France. Par ailleurs, le secrétaire d'État a tenu à rappeler que l'ensemble des Français établis hors de France "ont accès aux tests de manière gratuite" sur le territoire français.