Google a dévoilé mercredi les recherches les plus populaires sur sa plateforme en 2021, par rapport à 2020. Cette liste comprend la série "Squid Game", l'acteur américain Alec Baldwin et la cryptomonnaie Bitcoin mais aussi les termes "pass sanitaire" ou "wokisme".

Regarder les tendances 2021 des recherches faites sur Google, c'est comme se repasser en boucle une année de mauvaises nouvelles, ou presque. Attention les données que fournit Google en cette fin d'année ne sont pas les tops des mots les plus recherchés. Chez Google, on estime qu'à ce jeu-là, "la météo serait en tête des tops tout le temps" et cela ne reflèterait pas pour autant les préoccupations des internautes. Ce qui intéresse plutôt les analystes du moteur de recherche, ce sont les tendances émergentes, soit sur des sujets nouveaux, soit de fortes évolutions sur des sujets déjà très demandés en général.

Par exemple, on ne peut rien conclure en voyant que les recherches liées à l'écologie et l'avenir de la planète ne sont pas dans la synthèse fournie et l'on peut supposer que depuis quelques années ces sujets sont à un niveau de recherche important sans avoir connu d'évolution spectaculaire l'an dernier.

L'Euro 2021, en tête des "tendances"

Ceci étant dit, la listes de sujets qui ont intéressé les internautes français en 2021 met notamment en avant les compétitions sportives, très présentes dans les requêtes. Comme l'Euro 2021, en première place des "tendances". "Ainsi que [les requêtes] d’une riche actualité culturelle et politique, marquée par des débats de société comme l'écriture inclusive, qui ont suscité l'intérêt des Français" explique-t-on chez Google.

Google a classé les recherches émergentes par groupe : les actualités, les personnalités, acteurs-actrices, les "pourquoi ?", les "tendances" donc, les "définitions", les "quoi", les "qui", les sujets Covid, les recettes, ou bien la télé et les séries. On ne sera pas étonné de voir apparaitre les questions sur Moderna et Pfizer ainsi que celles sur le pass sanitaire, ni de voir arriver Eric Zemmour parmi les sujets de recherche de plus en plus fréquents.

Plus inattendu, la maladie de Charcot apparait dans deux des classements, dans les recherches dans les "actualités" et dans les "quoi", et Marcel Amont, a suscité un regain d'intérêt. L'ancien chanteur et acteur, plutôt célèbre dans les années 60, apparait en 10e position dans la catégorie acteurs-actrices. Line Renaud est citée dans le top 10 des tendances émergentes, mais pas Joséphine Baker, qui a pourtant fait son entrée au Panthéon fin novembre.

L'actualité culturelle a ainsi poussé Barbara Pravi dans les tendances, après son passage remarqué à l'Eurovision, comme les Daft Punk, déjà très recherchés avant, mais dont la séparation a du déchainé les fans.

Demi-jauge, vous avez dit demi-jauge ?

Par rapport à l'an dernier, les internautes ont beaucoup plus recherché la définition de mot comme "survivaliste" et "demi-jauge", "hybride", "ERP" (établissement recevant du public, ou progiciel de gestion intégré ) et "wokisme", ou encore "écriture inclusive". L'affaire du tournage mortel dans lequel Alec Baldwin se retrouve impliqué malgré lui, a accaparé également beaucoup de monde.

Cyril Lignac semble avoir subjugué son monde avec sa recette de galette des rois, et on note quand dans les 10 tendances émergents en matière de cuisine, on en reste aux bonnes vieilles recettes, bœuf bourguignon, tarte tatin, crèpes faciles, et cookies moelleux.

Dans les questions pratiques, tout ce qui a trait à la situation et au passe sanitaires est bien sûr très présent, mais on note l'émergence de la question "qui paye la taxe d'habitation".

Le phénomène des tronçonneuses

Le porte-parole de Google Constantin Foniadakais, estime que se dessine un système de "vases communicants" entre les réseau sociaux et le moteur de recherche. C'est comme ça qu'il explique le "phénomène des tronçonneuses".

Il y a eu sur TikTok et Twitter, à la fin de 2020, une incitation à chercher, ou plutôt à ne pas chercher, pourquoi on a inventé les tronçonneuses, car c'était choquant. L'injonction "ne cherchez pas pourquoi les tronçonneuses ont été inventées, vous allez être choqué" a donné envie aux internautes d'aller voir et de comprendre. La réponse est simplement qu'on a d'abord inventé un système pour scier l'os pelvien des femmes qui avaient du mal à accoucher au XVIIe siècle, avant d'inventer une scie à manivelle au XIXe siècle, et la tronçonneuse au début du XXe.

"Là, la puissance des réseaux sociaux n’ a pas été reflétée par les médias traditionnels", explique Constantin Foniadakais, car finalement peu de sites ont traité le sujet et donné la réponse. On la trouve sur Le démotivateur, Urban-fusions, ou Japanfm, par exemple. "L'intérêt d'un moteur de recherche, c'est que les gens posent des questions sans filtre, comme par exemple, pourquoi le ciel est jaune, tendance émergente de 2021. Nous livrons toutes ces données, il revient aux analystes et sociologues de s'en emparer" poursuit Constantin Foniadakais, car "beaucoup de facteurs différents peuvent amener à l'émergence d'une tendance".

Ce système de vases communicants est toutefois à relativiser, car si on compare avec les observations faites sur Twitter, on note de très grandes différences. L'application en ligne Visibrain, observe sur Twitter, la fréquence prédominante des échanges sur Macron, la Covid et Zemmour, mais l'émergence des mots-clés Saccage Paris, Team Om, Free Sénégal, n'apparaissent pas dans les requêtes émergentes chez Google.