Les autotests négatifs de moins de 72h peuvent désormais être utilisés dans le cadre du pass sanitaire, à condition qu'ils aient été effectués sous la supervision d'un professionnel de santé. Si certains pharmaciens ne sont pas convaincus par le dispositif, il se déploie progressivement dans des lieux très fréquentés.

Les autotests supervisés, déployés depuis ce lundi, sont déjà présents dans quelques lieux touristiques et très fréquentés. © AFP / Jc Milhet / Hans Lucas

Le ministre de la Santé Olivier Véran annonçait, ce dimanche 8 août, que les autotests supervisés par un professionnel de santé pouvaient désormais permettre d'obtenir le pass sanitaire. Olivier Véran souhaitait ainsi prévenir et éviter l'engorgement des centres de dépistage. Officiellement, ce dispositif est effectif depuis ce lundi. Chez les pharmaciens, la nouvelle ne fait pas forcément l'unanimité : "Le temps de recevoir le patient, de lui expliquer comment faire le prélèvement, de superviser et de vérifier le test, voire même recommencer si le patient s'y prend mal, ça peut prendre deux fois plus de temps qu'un test antigénique" expliquait Pierre-Olivier Variot, président de l'Union des Syndicats de Pharmaciens d’Officine (USPO) au micro de France Inter ce mercredi.

Malgré cette réticence, certains lieux très fréquentés par le public ont commencé à mettre en place ce système. Un centre de dépistage a été installé ce mercredi devant la grotte de Lascaux à Montignac (Dordogne) pour permettre aux visiteurs de mettre à jour leur pass sanitaire. Sur la place Bouchard de Caen (Calvados), vous pouvez également vous autotester pour ensuite profiter des bars situés à proximité. Bien que boudés par certaines officines, les autotests pourraient donc bientôt s'installer dans notre quotidien, et pas que dans les pharmacies.

Dans quels cas peut-on réaliser un autotest supervisé ?

Les autotests sont destinés aux personnes asymptomatiques et qui ne sont pas cas-contacts. Ils ne devront être utilisés que dans deux cadres : pour les personnes qui souhaitent obtenir un passe sanitaire "activité" (cinéma, restaurant, hôpital,...) ou d'ici au 15 septembre pour les personnes non vaccinées et soumis à l’obligation vaccinale à partir du 15 septembre. Attention, la Direction Générale de la Santé (DGS) précise que les résultats des autotests ne seront pas valides dans le cadre des voyages vers l’étranger, les outremers et la Corse.

Comment se déroule l'autotest ?

Comme son nom l'indique, c'est la personne elle-même qui s'introduit l'écouvillon dans le nez. Ce dépistage doit s'effectuer sous la surveillance d'un professionnel de santé. Ce dernier s'assure de la bonne réalisation du test, contrôle le résultat, ce qui permet la délivrance d'un QR code si celui-ci est négatif. Jusqu'ici les autotests (réalisés sans surveillance) n'en généraient pas. Les pharmaciens pourront réaliser plusieurs dépistages en même temps. Si la DGS n'en a pas limité officiellement le nombre, elle estime que 5 à 10 personnes maximum pourront être supervisées simultanément par une personne.

Qui peut superviser ces autotests et où seront-ils effectués ?

Si les autotests supervisés sont essentiellement déployés pour les pharmaciens, d'autres professionnels de santé sont habilités à les superviser : les médecins, les infirmiers, les sages-femmes, les chirurgien-dentistes et les masseur-kinésithérapeutes. Ils pourront être effectués soit en officines, soit dans des barnums organisés notamment à l’initiative de collectivités territoriales ou au sein des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux pour les personnels soumis à l’obligation vaccinale.

Est-ce qu’il s’agit de tests payants ?

Les autotest supervisés sont gratuits comme les tests antigéniques et les tests RT-PCR. En revanche, les autotests chez soi sans le contrôle d'un personnel de santé sont toujours vendus en pharmacie aux alentours de 5 euros.