À 15 jours de l'entrée en vigueur du pass sanitaire obligatoire pour les soignants, au ministère de la Santé et dans les services hospitaliers, on se montre confiant : les personnels, dans leur très grande majorité, auront reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19, selon les estimations.

Le ministère de la Santé table sur 90% des personnels à l'hôpital et en ehpad qui auront reçu au moins une première dose au 15 septembre © Radio France / Thomas Schonheere

Les soignants ont encore 15 jours pour se mettre en règle : ils devront obligatoirement avoir reçu une première dose de vaccin d'ici le 15 septembre et présenter un schéma vaccinal complet au 15 octobre. Selon l'AP-HP, qui regroupe une bonne partie des hôpitaux parisiens, 95 % du personnel médical (médecins et internes) ont reçu au moins une dose au 29 août 2021 et 66% en ce qui concerne le personnel non médical (cadre de santé, infirmières, aide soignantes, psychologue etc.).

La proportion de personnes qui refusent de se faire vacciner sera infime et à la marge.

À 15 jours de la "deadline", dans les services, on se montre confiant, notamment dans le service du docteur Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, près de Paris : "95% des effectifs ont reçu une première dose et recevront la seconde dans les semaines qui viennent donc la proportion de personnes qui refusent de se faire vacciner sera infime et à la marge."

Beaucoup de services se trouvent dans le même cas de figure, toutes spécialités confondues. À l'échelle nationale, le ministère de la Santé table sur 90% des personnels à l'hôpital et en Ehpad qui auront reçu au moins une première dose au 15 septembre. Zaynab Riet, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France, s'en félicite : "Ces chiffres montrent qu'il y a un vrai élan vers la vaccination, il y aura peut-être quelques difficultés localement et en ce cas, il faudra réorganiser les services, mais à ce rythme, il n'y a aucune raison que ces difficultés se généralisent."

On ne peut pas se permettre de se passer des quelques personnes qui ne seront pas vaccinées !

Malgré tout, certains soignants restent inquiets. Marie-Pierre, infirmière dans un hôpital parisien et membre du collectif Inter urgences, l'assure : dans certains services, on travaille tellement à flux tendu, qu'une seule personne absente, c'est déjà trop : "On ne peut pas se permettre de se passer des quelques personnes qui ne seront pas vaccinées, on n'est déjà pas assez nombreux pour prendre nos congés, nos formations et avoir des conditions de travail acceptables alors si on manque de une ou deux personnes par service, ce ne sera pas tenable et ce ne sera pas viable."

Cette infirmière redoute que le plan B pour remplacer les absents, ce soit de rappeler les soignants vaccinés sur leurs jours de repos.