Depuis le 1er juillet, vous pouvez voyager en Europe sous réserve de présenter un "pass sanitaire" valide. Si vous avez été vacciné avant cette date, il faut peut-être convertir votre attestation ou votre QR code du format français au format européen. On vous explique comment faire.

Le pass sanitaire va devenir petit à petit obligatoire un peu partout en France... mais aussi pour sortir du territoire © AFP / Frédéric Scheiber / Hans Lucas

Il est désormais indispensable pour voyager en dehors de la France. Le "pass sanitaire", instauré début juin en France, a été généralisé à toute l'Union européenne pour se déplacer au sein des 27 pays membres. Il permet de vérifier le statut vaccinal, le résultat d’un test négatif ou le certificat de rétablissement d’une personne.

Mais si vous avez été vacciné entre janvier et le début de l'été en France, vous disposez peut-être d'une attestation ou d'un QR code au format franco-français, invalide pour franchir une frontière de l'UE. Il faut effectivement télécharger une nouvelle version ou convertir ce code dans l'application TousAntiCovid.

Une simple mise à jour

Depuis le début du mois de juillet, les attestations de vaccination (avec les quatre sérums reconnus dans l'UE) et les résultats de tests RT-PCR sont émis au format européen, avec un QR code (code à réponse rapide) à scanner légèrement différent de celui proposé jusqu'alors par la France, au format 2D-DOC. Ce changement est intervenu dans le cadre de l'uniformisation à l'échelle européenne du "pass sanitaire" (Digital Covid Certificate), afin que le code puisse être lu par toutes les autorités de contrôle, quel que soit le pays.

Il vous faut alors effectuer une manipulation assez simple :

Si vous utilisez l'application TousAntiCovid pour stocker vos attestations et que vous aviez déjà entré votre attestation, avant le 1er juillet, vous devez transformer ce QR code au format européen. Pour cela, utilisez le menu en haut à droite du code, qui vous permettra de "Convertir au format européen". Pour cette étape, assurez-vous que votre application est bien à jour ;

pour stocker vos attestations et que vous aviez déjà entré votre attestation, avant le 1er juillet, vous devez transformer ce QR code au format européen. Pour cela, utilisez le menu en haut à droite du code, qui vous permettra de "Convertir au format européen". Pour cette étape, assurez-vous que votre application est bien à jour ; Si vous souhaitez utiliser TousAntiCovid et que vous n'aviez pas encore ajouté votre preuve de vaccination, il vous suffit d'aller sur le site de l'Assurance maladie pour récupérer votre attestation et scanner le code avec l'application ;

et que vous n'aviez pas encore ajouté votre preuve de vaccination, il vous suffit d'aller sur le site de l'Assurance maladie pour récupérer votre attestation et scanner le code avec l'application ; Si vous avez un certificat papier , même manipulation : rendez-vous sur le site de l'Assurance maladie pour obtenir une attestation actualisée ;

, même manipulation : rendez-vous sur le site de l'Assurance maladie pour obtenir une attestation actualisée ; Pour celles et ceux vaccinés à partir du 1er juillet, normalement, vous disposez déjà d'une attestation (et donc du code QR) au bon format.

Cela concerne surtout les preuves de vaccination, qui sont émises une bonne fois pour toutes, au contraire des tests virologiques, qu'il faut répéter toutes les 72 heures.

Au-delà des voyages, comment ça marche ?

Depuis le 9 juin et la troisième phase du déconfinement annoncée fin mai par Emmanuel Macron, un certain nombre d'événements (notamment ceux réunissant 1000 personnes et plus) ne sont accessibles qu'à la condition de présenter un "pass sanitaire". C'est ce que le gouvernement a appelé le pass "activités", pour le différencier du pass "voyages", uniformisé à l'échelle européenne.

Lundi, Emmanuel Macron a annoncé que ce "pass" serait étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes (autrement dit la quasi totalité). Début août, il sera également nécessaire pour se rendre dans un café, un restaurant, les centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux. Cette application est toutefois repoussée au 30 août pour les 12-17 ans et, pour les salariés des lieux recevant du public, devront réaliser leur première injection au plus tard le premier août.

Une application franco-française du "pass sanitaire", mais qui utilise elle aussi désormais le QR code européen. Ainsi, le code français sera toujours valide les prochaines semaines lorsque vous aurez à le présenter dans l'Hexagone, mais il ne pourra être accepté si vous vous déplacez pour sortir du pays. Il sera sans doute peu à peu remplacé par le code européen. D'ailleurs, tous les pays n'appliquent pas des règles identiques. Pour preuve, la France a décidé d'abaisser à une semaine après la seconde injection la validité du cycle vaccinal, alors que ce seuil est toujours fixé à deux semaines à l'échelle européenne.

Au fait, que contiennent ces fameux QR codes ?

Le QR code, qu'il soit au format français ou européen contient, pour la vaccination :

le nom et le prénom ;

la date de naissance ;

le nombre de doses injectées et l'état du schéma vaccinal ;

la date des piqûres ;

la maladie ciblée (le Covid-19) ;

le vaccin employé et le fabriquant ;

l'émetteur du certificat ;

l'État dans lequel a eu lieu la vaccination.

Ces données peuvent-être contrôlées en cas de vérification de votre "pass sanitaire". En France, l'application "TousAntiCovid Vérif" qui sert aux gestionnaires de lieux et établissements recevant du public limite l'affichage de ces informations au strict minimum à savoir le nom, le prénom, la date de naissance et la validité ou non du "pass".