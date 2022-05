La police néerlandaise a lancé un appel à tous ceux qui auraient des informations sur l'assassinat de Sedar Soares sur un parking de Rotterdam il y a 20 ans. Et c'est la victime en personne qui en fait la demande, grâce à la technologie du deepfake.

Le visage du jeune Soares a été placé, avec l'accord de sa famille, sur un autre corps pour l'appel à témoin © Capture d'écran

La technologie du deepfake est habituellement vue comme une menace plutôt qu'un bienfait. Dans le cas présent, c'est le contraire. La police néerlandaise a annoncé lundi une première mondiale : elle a lancé un appel à témoin vidéo pour tenter de résoudre une enquête, en utilisant le visage d'une victime dont l'assassin est inconnu et recherché depuis 20 ans. Plusieurs renseignements ont déjà été reçus suite à la diffusion pour tenter de résoudre cette vieille affaire.

Un cold case à résoudre

Les deepfake sont des vidéos trompeuses qui utilisent l'intelligence artificielle pour remplacer un visage par un autre, ou une voix par une autre, et donc faire dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas dit. Dans le cas présent, le but n'est pas de tromper, mais de "ressusciter" et faire réémerger des souvenirs de la mort d'un jeune dans des circonstances mystérieuses.

La police de Rotterdam a utilisé le visage de Sedar Soares, un jeune footballeur qui avait 13 ans le 1er février 2003, quand il a été tué par balles sur le parking d'une station de métro de la ville, alors qu'il faisait une bataille de boules de neige avec ses amis.

Pendant des années, les autorités pensaient que Soares avait été tué par un automobiliste en colère après avoir reçu des boules de neige, mais depuis, leur point de vue a changé. Leur piste : le jeune se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, témoin d'un deal de drogue qui aurait dégénéré.

"Tu en sais plus ? Alors parle, maintenant"

Sur la vidéo, on voit un jeune garçon en survêtement de sport, avec le visage (peu réaliste) de Sedar Soares, et un ballon de football sous le bras. Il marche face caméra au milieu d'un terrain de foot et avance silencieusement.

Ce n'est pas la voix de la victime décédée il y a 20 ans qui parle sur les images, mais celle de sa sœur qui participe pleinement à l'initiative, tout comme le reste de sa famille et de ses proches, qui lui font une haie d'honneur.

Soares, au milieu d'une haie d'honneur constituée de sa famille et proches / Capture d'écran

Elle décrit son frère, raconte ce qu'il s'est passé le 1er février 2003 et lance un appel à témoin :

Quelqu'un doit savoir qui a tué mon cher frère. C'est pour cette raison qu'il a été ramené à la vie dans ce film.

Puis Soares lâche son ballon au sol et dit : "Tu en sais plus ? Alors parle, maintenant."

En 24h, la police de Rotterdam dit avoir déjà reçu un "tuyaux", des informations liées soit au deal, soit à la mort de l'adolescent. "Mais nous n'avons pas encore vérifié si ces 'tuyaux' sont utilisables", a déclaré le porte-parole de la police à l'AFP.

Deepfake positif

La technique du deepfake n'est pas récente, mais son utilisation à des fins d'appel à témoins dans une enquête de police vieille de 20 ans est inédite et beaucoup moins polémique. On a récemment vu cette technique utilisée sur TikTok par le compte deeptomcruise, qui met en scène le célèbre acteur dans des situations improbables, par exemple en train de montrer un alligator et prétendre l'attaquer, alors que Tom Cruise ne l'a jamais fait, même dans un de ses films.

Le deepfake est également la base de la dernière émission de Thierry Ardisson, "L'hôtel du temps", dans laquelle il converse avec des célébrités disparues, comme Dalida et Jean Gabin. Mais ce genre d'utilisation est plutôt perçu comme une utilisation positive du deepfake.