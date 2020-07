L'incendie, qui s'est déclaré jeudi en fin d'après-midi, était ce vendredi matin maîtrisé selon les autorités. 165 hectares de végétation sont partis en fumée.

Le feu a traversé une forêt en centre-ville d'Anglet. © AFP / Gaizka Iroz

Un spectaculaire incendie a pris jeudi soir dans une forêt en plein centre d'Anglet, dans les Pyrénées-Atlantiques. Il était ce vendredi matin "maîtrisé", selon les autorités préfectorales, après avoir détruit 165 hectares de végétation.

Le feu a traversé la forêt de Chiberta. © AFP / Gaizka Iroz

Le feu, dont l'origine n'était toujours pas déterminée ce vendredi matin, a été attisé par le vent et nourri par la sécheresse et la forte chaleur. Les flammes ont ravagé des hectares de pinède dans la forêt de Chiberta, au cœur d'Anglet.

165 hectares sont partis en fumée. © AFP / Gaizka Iroz

Le feu, impressionnant, n'a pas fait des victime. © AFP / Gaizka Iroz

Onze maisons ont été touchées par les flammes, dont cinq rendues inhabitables, et seize personnes ont été intoxiquées, sans gravité, par les fumées, selon un bilan actualisé de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Des Canadairs avaient été appelés en renfort pour maîtriser l'incendie :

Le secteur boisé touché, de plus 250 hectares, est situé en centre- ville. © AFP / Gaizka Iroz

Vendredi matin, les Canadair avaient repris le travail et 150 sapeurs-pompiers, 60 policiers et des équipes du Samu ont été mobilisés depuis la veille, a rappelé le préfet. Le maire d'Anglet, très ému, a lui évoqué "un spectacle de désolation qui donne envie de pleurer". Un "spectacle de désolation" et des fumées visibles depuis la ville voisine de Biarritz :

Quelque 130 pompiers restaient vendredi en début de matinée engagés sur le feu, en protection et en surveillance, alors que 150 avaient été mobilisés au plus fort du dispositif jeudi soir.

De nombreux pompiers ont été mobilisés pour contenir l'incendie. © AFP / Gaizka Iroz

Les flammes ont été attisées par le vent et nourries par la sécheresse et la forte chaleur. © AFP / Gaizka Iroz

Le maire d'Anglet évoque "un spectacle de désolation". © AFP / Gaizka Iroz

L'enquête devra établir si l'origine du sinistre est volontaire ou accidentelle. Elle a été confiée à l'antenne de la police judiciaire de Bayonne. Le procureur rappelle que "même en l'absence de caractère intentionnel", la destruction de forêts "est susceptible de constituer un délit" passible de 5 à 7 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 euros.