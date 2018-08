Un prêtre de Valence a lancé mardi en ligne une pétition réclamant la démission du cardinal Philippe Barbarin, poursuivi pour non-dénonciation d'agressions sexuelles, après un nouvel appel du Pape à se mobiliser contre la pédophilie au sein du clergé catholique.

Suite à la lettre du Pape François au Peuple de Dieu (...), je vous demande publiquement et sans détour de donner votre démission de cardinal et d'archevêque de Lyon dans les plus brefs délais.