Dans la grande hotte d'internet, il n'y a pas à chercher longtemps pour trouver le Père Noël. Mais tout n'est pas du meilleur goût.

Le Père Noël côté pile, au top

Hop hop hop ! le meilleur du Père Noël en ligne est chez Google. Le site Santatracker a été mis au point par Google himself. Pendant toute la période de l'avent et même après, on y trouve quelques activités ludiques pour les enfants, une carte des traditions de Noël, des exercices de codage, très imagés.

Le Santa Tracker est surtout très connu car le 24 décembre, il permet de suivre en direct le passage du Père Noël dans les différents pays du monde.

Le site du Père Noël fait par La Poste et l'appli Ma Lettre au Père Noël font partie des meilleurs endroits où rencontrer le Père Noël 2.0.

A La Poste, à Libourne, on est aussi très bien rôdé sur le courrier papier, c'est bien connu. Dans les bureaux du fameux secrétariat du Père Noël, on répond à toutes les demandes qui lui sont adressées. Mais sur le site PereNoel-laposte.fr , on peut créer son dessin animé, écrire un petit conte, faire des selfies et visualiser un message du Père-Noël en hologramme grâce à l'application gratuite "Ma Lettre au Père Noël" !

Reste que, même avec 2347 contes publiés, 75 394 coloriages réalisés, 315 000 animations jouées, 27 000 téléchargements pour l'appli Ma lettre au Père Noël et 115 000 e-mails envoyés, on reste bien loin des 1 200 000 courriers papiers arrivés cette année dans la boîte de Santa Claus.

Ce qui ne dispense pas de soigner le service numérique. Cynthia, sur Facebook, fidèle du Père Noël, déplore une offre moins riche que "quand [elle était] gamine". "Il y avait plein de jeux à faire avec les lutins, des animations un peu partout, une histoire à suivre avec le Père Noël qui avait déménagé sur la Lune et tout et tout enfin bref.... dsl pour le refrain du 'c'était mieux avant", écrit-elle.

Ceci prouve qu'on en peut pas mégoter quand on se lance dans une appli ou un site Père Noël. Les visiteurs sont des enfants qui le resteront longtemps.

Le Père Noël côté face - les flops

Les pages Facebook consacrées au Père Noël comptent quelques centaines de milliers de fans seulement. Cette année, c'est sans doute le mauvais goût qui prévaut, avec un concours mondiale de pulls de Noël, notamment. Peu de fidèles, mais beaucoup de partages.

Dans la même veine, on se pince aussi en découvrant les pulls de Noël à enfiler sur les personnages de GTA Online. Rappelons que les protagonistes de ce jeu vidéo sont de grands méchants voyous, supposés s'entretuer pour des vols de voitures et non aller distribuer de la barbapapa à la sortie des grands magasins.

Enfin le faux buzz du Père Noël tueur qui court sur certaines vidéos Youtube ne fait frémir personne. Ce thème sert de crash test à des jeunes youtubeurs pré-pubères qui montrent là qu'ils n'ont pas encore le talent de Cyprien.

Bonus

Pour oublier ses mauvais trips en compagnie du bonhomme à barbe blanche, on peut regarder ce clip trouvé sur Youtube et dédié à la cause des femmes, avec Petit Papa Noël interprété par Lisa, du groupe Éléphant. En fait, il s'agit de Petite Maman Noël. Ah oui, si le Père Noël était une femme, que ferait-il ?

Pour sûr, et comme on rêve, on imagine qu'il aurait fait un tour en Syrie. En attendant, et en hommage, finissons ce web tour du Père Noël en revoyant le conte de saison syrien, raconté par Antoine Bueno sur France Inter jeudi.

