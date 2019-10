Né il y a moins d'un an, "Extinction Rebellion" (XR) a prévu des actions coup de poing dans 60 villes du monde, tous les jours et ce dès ce lundi pour mobiliser autour du climat et dénoncer l'inaction "criminelle" des gouvernements face à l'urgence climatique. Retour sur cette première journée de mobilisation.

À New-York, des militants ont aspergé de sang le "Wall Street Bull" et réalisé un "die-in" tout autour. © AFP / Thimothy A. Clary

Londres : Westminster bloqué

Des centaines de manifestants ont bloqué le quartier de Westminster dans la capitale britannique, où se concentrent les lieux de pouvoir. Le pont qui fait face à Big Ben et au Parlement a été fermé à la circulation. D'autres manifestations ont eu lieu à Londres, ville que le groupe écologiste entend "paralyser" comme d'autres grandes villes d'Europe comme Paris, Berlin, Amsterdam ou Toronto.

Les activistes d'Extinction Rebellion, dos à Big Ben, protestent et bloquent le Westminster Bridge. © AFP / Wiktr Szymanowicz/NurPhoto

Les activistes d'Extinction Rebellion sur Trafalgar Square. © AFP / W. S/NurPhoto

Paris : la place du Châtelet bloquée

Le mouvement a bloqué, lundi après-midi, la place du Châtelet à Paris, dans le IVe arrondissement. Les militants ont déposé des bottes de pailles et des palettes pour bloquer la circulation et certains membres du mouvement de sont allongés au sol. Quelques centaines de militants ont également bloqué le pont au Change, qui traverse la Seine et l'un des quai très fréquentés de Paris, le quai de la Mégisserie.

Des gendarmes font face aux manifestants d'Extinction Rebellion à Paris, alors qu'ils bloqent le Pont au Change donnant sur la Conciergerie. © AFP / Jacques Demarthon

Des manifestants sur la place du Chatelet à Paris, disposant de la paille. © AFP / J. D.

Madrid : rassemblement devant le ministère concerné

En Espagne, le mouvement a rassemblé ce lundi près de 200 manifestants devant le ministère de la Transition écologique où certains ont installé des tentes, avec l'intention de camper sur place. "Le moment est venu de mettre en pratique des mesures de pression beaucoup plus fortes. Seule une révolution mondiale, massive, accompagnée de désobéissance civile non violente peut générer les changements nécessaires à notre survie", a lancé une porte-parole espagnol de XR, Mabel Moreno.

Des militants se sont installés face au ministère de la Transition écologique à Madrid et ont même planté la tente. © AFP / Oscar del Pozo

New York : une marche funèbre

Dans la ville américaine, environ 200 militants ont mis en scène une marche funèbre, vêtus de noir, accompagnés de cercueils de carton symbolisant les victimes du changement climatique, parfois couverts de faux sang. Ils ont marché de la pointe de Manhattan jusqu'à la bourse de Wall Street.

Images choc à New-York avec un "die-in" organisé par le groupe Extinction Rebellion. © AFP / Drew Angerer