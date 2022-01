Quel est l'impact exact du Covid sur l'école ? Plus de 10 000 classes sont actuellement fermées, un chiffre proche du record du printemps dernier. Il n'y a jamais eu autant d'élèves et de personnels contaminés qu'en ce moment. Voici un point en quatre infographies.

Jean Castex a annoncé lundi soir que 10.453 classes étaient actuellement fermées en France à cause du Covid. © Radio France / Victor Vasseur

Les écoles sont au centre de toutes les attentions. Depuis la rentrée des vacances de Noël, la semaine dernière, le protocole sanitaire a déjà été assoupli plusieurs fois et le gouvernement fait face à de nombreuses critiques. Afin de dénoncer les décisions prises, un appel à la grève a d'ailleurs été lancé par des syndicats d'enseignants pour ce jeudi 13 janvier.

Partout en France, les établissements scolaires font face au virus depuis bientôt près de deux ans. En dehors des confinements, le Covid a entraîné la fermeture de milliers de classes et même certaines écoles mais aussi des collèges et lycées. De plus, plusieurs dizaines de milliers d'élèves et membres du personnel de l'Education nationale ont été contaminés. A travers quatre infographies, réalisées sur la base des chiffres communiqués par le ministère, il est possible d'évaluer l'impact du virus depuis 2020.

Fermetures de classes : on s'approche du record

Afin de limiter la propagation du virus dans les établissements scolaires, l'une des décisions du gouvernement a été de fermer des classes, notamment en primaire. Au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie, les règles ont été plus ou moins durcies ou assouplies. Jean Castex a annoncé lundi soir que 10 453 classes étaient actuellement fermées en France à cause du Covid.

Quand on se plonge dans les chiffres, on peut observer qu'en 2020, le nombre de classes fermées était extrêmement faible : 1 152 fin septembre puis 222 le 20 novembre et même 123 début décembre. A partir de mars 2021, cette mesure a été de plus en plus appliquée et le record est d'ailleurs atteint au printemps dernier. Le 2 avril 2021, 11 272 classes étaient fermées, soit juste avant la fermeture pendant trois semaines de tous les établissements scolaires, annoncée par le président de la République.

Ce chiffre s'est ensuite stabilisé en mai, avec environ 5 000 classes fermées, avant ensuite de chuter puis de remonter à la fin du mois de novembre et de nouveau de baisser à 2 970 classes fermées avant les vacances de Noël. Depuis la rentrée de janvier 2022, ce taux est en forte augmentation et avec plus de 10 000 classes fermées hier, on approche donc du record. Même si ces chiffres peuvent paraître élevés, ils sont à remettre en perspective avec le nombre total de classes, tous niveaux confondus en France, soit : 527 200.

Seulement 28 établissements scolaires fermés

En plus de la fermeture des classes, quand la propagation du virus est trop importante, il est également possible de fermer tout un établissement scolaire. Cette décision a finalement été très peu prise et a surtout concerné les écoles.

Les premiers chiffres disponibles datent du 18 septembre dernier. A cette époque, 89 établissements étaient fermés. Pour trouver un nombre plus élevé, il faudra attendre le 29 janvier 2021 et la fermeture de 96 établissements. Comme pour les classes fermées, le record date également du 2 avril, donc juste avant l'entrée en vigueur des mesures d'Emmanuel Macron.

Ce jour-là, 229 établissements ont eu leurs portes closes. Dans les mois qui ont suivi, ce taux a été largement en baisse, on en comptait 8 fermés par exemple le 1er octobre, malgré une petite hausse en fin d'année dernière. Le 6 janvier 2022, le ministère de l'Education annonçait que 28 établissements scolaires étaient fermés, sur les 59 650 que compte le pays.

Un record de 50 000 élèves contaminés en une semaine

Malgré le respect des gestes barrières et le port du masque, le Covid a quand même contaminé plusieurs dizaines de milliers d'enfants et adolescents. Cependant, ce chiffre (nombre de cas positifs hebdomadaires) est de nouveau à mettre en perspective avec le nombre total d'élèves en France : 12 223 000.

Les données communiquées par le ministère de l'Education nationale, concernant les contaminations, sont basées sur la moyenne des sept derniers jours. Selon également les campagnes de tests réalisées dans les établissements, et les mesures en vigueur, le nombre a plusieurs fois fortement baissé puis augmenté. Le 2 avril 2021, juste avant la fermeture des écoles, 28 738 cas avaient été détectés chez des élèves, écoles, collèges et lycées confondus.

Ce chiffre a longtemps été le record, avant d'être largement battu en décembre dernier, juste avant les vacances de Noël. Le 17 décembre, 50 052 cas ont été recensés. Un taux lié évidemment à la propagation du variant Omicron, dont la vague déferle actuellement sur la France. Le dernier chiffre publié, le 6 janvier, faisait état d'un nombre toujours aussi élevé, 47 453 cas, mais en légère baisse.

Un nombre record de personnels contaminés

Au 6 janvier, 5 631 personnes étaient infectées, soit 0,4% du total (1 201 500 personnes). C'est un record depuis le début de la crise au sein du personnel de l'Education nationale.

L'augmentation et la baisse de ce taux suivent celui des élèves. Au printemps dernier, au moment où la situation devenait de plus en plus tendue dans les établissements scolaires, on comptait 2 771 cas positifs au sein du personnel. Ce chiffre a été longtemps le record avant la percée d'Omicron. Le 6 janvier 2022, date des dernières données communiquées, 5 631 personnes étaient infectées, soit 0,4% du total.