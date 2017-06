Selon une enquête auprès des étudiants, leurs santé s'est dégradée par rapport à ces dix dernières années et les comportements à risques augmentent..

La santé des étudiants se dégrade © Maxppp / HOUET MICHEL

La mutuelle étudiante SMEREP publie son étude 2017 Santé des Etudiants & Lycéens . Une nouvelle fois, l'étude fait ressortir l’état de santé précaire des étudiants.

Diffcultés financières = malbouffe

Le budget moyen quotidien pour la nourriture est de 9 euros contre 10 € l’an passé. Mais 38% des étudiants dépensent moins de cinq euros par jour pour se nourrir, chiffre en forte hausse comparé à l’année passée (22%).

Un tiers des étudiants ne font pas attention à ce qu’ils mangent. Et près de 10% des étudiants ont déjà eu des problèmes de tension artérielle ou un taux de cholestérol et/ou taux de glycémie trop élevé.

Stress = manque de sommeil et prise de médicaments

Près d'un quart des étudiants dorment moins de 6 heures par nuit. Ils sont 62% à avoir au moins un problème de sommeil lié au stress. Et près d’un sur 10 est concerné par la prise d’antidépresseurs, d’anxiolytiques ou de médicaments contre le stress. 70% des étudiants ont déjà ressenti un passage à vide

De plus en plus d'alcool et de drogues

30% des étudiants (contre 25% en 2016) ont déjà consommé au moins 1 type de produits psychoactifs (cannabis, cocaïne, amphétamines, héroïne, autre). 83% ont déjà consommé de l’alcool et 38% d’entre eux ont une consommation plus régulière et/ou plus importante par rapport à leurs premières consommations. Plus d’un quart des étudiants sont fumeurs.

Pour Hadrien Le Roux, Président de la SMEREP :