Une nouvelle étude, portant sur la pratique cycliste à New York entre 2013 et 2019, montre que plus les infrastructures sont sécurisées, plus les femmes choisissent le vélo comme mode de déplacement.

Selon l'étude, la pratique cycliste des femmes augmente sur les axes composés à 50% au moins de pistes cyclables protégées. © AFP / Anadolu Agency / Islam Dogru

Des pistes plus sécurisées = plus de femmes cyclistes. Une étude parue mi-mai et menée à New York permet de confirmer que le nombre de pratiquantes a augmenté de 4 à 6% sur les axes où des aménagements dédiés et sécurisés ont été réalisés. Elle se base sur les données 2013-2019 des vélo en libre service CitiBike, soit plus de 5,7 millions de déplacements, croisées à la carte de l'évolution des infrastructures de la ville sur cette même période.

"La pratique cycliste des femmes augmente sur les axes composés à 50% au moins de pistes cyclables protégées", indiquent les deux chercheurs auteurs de l'étude. Le constat est encore plus flagrant sur les axes qui sont majoritairement (80%) équipés d'infrastructures dédiées à la pratique du vélo.

Agressivité masculine

L'étude note que plus les femmes sont nombreuses sur les pistes cyclables, plus elles sont rejointes par d'autres femmes dans ce mode de déplacement. Avec des voies plus inclusives, les femmes "perçoivent un moindre danger pour leur sécurité personnelles lorsqu'elles voyagent à vélo". Selon l'étude, publiée dans la revue scientifique américaine "Cities", il est ainsi primordial de réserver des espaces sécurisés pour les cyclistes afin de réduire l'inégale répartition de la population cycliste entre femmes et hommes.

L'étude témoigne aussi des tensions avec les automobilistes et de l'agressivité pouvant être observées sur les pistes cyclables. "La création d'espaces plus séparés [des automobilistes] où les femmes ne s'imaginent risquer d'altercations verbales ou physiques conduira de plus en plus de femmes" à pratiquer le vélo. Par ailleurs, "la construction de plus d'infrastructures cyclables (...) aiderait à briser certains des obstacles à la mobilité des femmes dans les zones urbaines" , indiquent les deux auteurs, évoquant des conséquences sociales et économiques.

"Toujours plus chargées que les hommes"

À l'issue du premier confinement, et alors que les coronapistes apparaissaient, un constat similaire avait été mené en France par plusieurs associations de cyclistes ou chercheurs. Dans un billet publié au printemps 2020, le géographe Yves Raibaud rappelait les résultats d'une étude menée à Bordeaux deux ans plus tôt. Elle montrait notamment que si le vélo permet une meilleure gestion du temps et de leur corps, en évitant notamment la promiscuité des transports en commun ou les risques de l'espace public de nuit, les femmes semblent "toujours plus chargées [mentalement - Ndlr] que les hommes, accompagnent leurs enfants à l’école et aux activités, ont davantage peur de la chute et de l’accident, se sentent en insécurité la nuit".

D'où l'importance de pistes cyclables séparées, éclairées, signalisées, d'arceaux ou de garages à vélo au domicile, à l'école et au travail. Il apparaissait aussi que les femmes roulaient moins vite et plus prudemment. Les hommes "sont deux fois plus nombreux à ne rien transporter et trois fois moins nombreux à avoir des sacoches ou un porte-bébé", indiquait alors l'enquête, qui soulignait alors un décrochage de la pratique cycliste chez les femmes à chaque naissance d’un nouvel enfant.