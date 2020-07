Le hashtag a été employé des milliers de fois ce lundi. Photos à l'appui, pour changer des images de corps filiformes qui abondent chaque été sur les réseaux sociaux.

Le hashtag a été créé pour lutter contre la grossophobie. © Getty / Luis Alvarez

Un hashtag qui fait du bien, alors que les rubriques dédiées à la minceur essaiment dans les magazines féminins comme chaque été, #PlusDe70kgEtSereine arrive en tête des tendances ce lundi sur Twitter. Le hashtag a été employé par des centaines d'utilisatrices, accompagné de photos où elles montrent leurs formes, pour lutter notamment contre la grossophobie.

C'est une jeune femme, nommée Elawan sur Twitter, qui a créé ce mot-dièse l'an dernier, en réponse à un tweet qui ciblait son poids. "Ce hashtag, je l'ai créé sur un coup de tête pour montrer mon ras le bol de la grossophobie ordinaire de cette société qui voudrait qu'on se haïsse (parce qu'on est 'hors normes'). Pour montrer que je suis grosse et que je me kiffe", témoignait-elle alors.

Créé il y a une année donc, mais c'est la première fois que le hashtag s'affiche en tendance sur le réseau social, comme le souligne sa créatrice :

"Je suis vraiment contente que ça soit revenu en trending topic, très étonnée mais agréablement surprise !", confie à France Inter Elawan, 30 ans et technicienne de laboratoire. Pense-t-elle que les femmes rondes sont de plus en plus acceptées par la société ? Pas vraiment : "On a encore beaucoup de chemin à faire", estime-t-elle : "J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on parle de body-positivism ou de fat-acceptance, il y a un regain de grossophobie derrière. Mais je ne perds pas espoir, ça évoluera peu à peu."

Peut-être que j'ai relancé la machine sans le vouloir avec les photos que j'ai posté hier" (Elawan)

Quoi qu'il en soit, les internautes sont ravies et le font savoir. "Enfin un hashtag fait pour moi !", lâche une utilisatrice de Twitter. "Ayez confiance en vous !! Nous sommes belles ! Que ce soit les femmes minces ou pulpeuses", peut-on aussi lire. Ou encore : "Si t’es pas content hmmm eh ben... c pareil". Une autre confie : "En vrai je suis loin d'être sereine, même très loin mais j'ai quand même envie de participer parce que ce jour-là je me sentais belle et j'aimerai que ce soit le cas tous les jours." Florilège des photographies les plus relayées sur le réseau social ce lundi :

Et certains témoignent aussi leur soutien aux internautes qui postent des photos : "Les meufs du #PlusDe70kgEtSereines vous êtes magnifiques, continuez !", "Superbe , changez rien, vous êtes top même comme ça", ou encore "certains voient des kilos en trop, moi je vois des gens bien dans leur corps. C'est ça qu'on veut !"