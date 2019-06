Découvrez quatre émissions en podcast du "Temps d'un bivouac" : naviguez à travers les océans aux côtés d'Anita Conti ; plongez dans l'inconnu et les explorations de Magellan ; embarquez pour un concert de piano en pleine mer ; rejoignez le vaisseau spatial en carton de Thomas Pesquet avant de gagner les étoiles.

Anita Conti, la voyageuse

Elle a passé une grande partie de sa vie sur l’eau. C’est une pionnière connue de l’océanographie. Anita Conti se plaisait à raconter qu’elle avait su nager avant de savoir marcher. Cette voyageuse infatigable a partagé le quotidien de pêcheurs à bord de chaluts à vapeur au large du Canada, ou sur des pirogues dans les eaux chaudes qui bordent l’Afrique. Elle a su observer et décrire, avec justesse, leurs univers. Elle est aussi l'une des premières à avoir pris conscience que les ressources de l’océan n’étaient pas inépuisables. Avant tout le monde, elle a alerté sur les dégâts de la surpêche et sur l’effondrement des stocks de poissons. Laurent Girault-Conti vous emmène dans le sillage de celle que l’on surnommait "la Dame de la mer".

46 min Le Temps d'un Bivouac - Anita Conti Par Daniel Fiévet

Fernand de Magellan, l'explorateur

Il y a 500 ans tout juste, cinq bateaux quittaient le port espagnol de Sanlucar de Barrameda, avec à leur commandement un homme devenu l’un des plus célèbres navigateurs de l'histoire : Fernand de Magellan part en quête d’un hypothétique détroit qui permet de rejoindre par l’ouest les îles aux épices du Pacifique. À ses côtés, ils sont plus de 200 hommes à mettre le cap sur l’inconnu. Beaucoup ne reviendront pas. Les plus chanceux rentrent en Espagne trois ans plus tard après avoir effectué la première circumnavigation de l’histoire, et le premier tour du monde en bateau. Quels étaient donc les véritables objectifs du navigateur portugais ? Comment s’est déroulée son expédition ? Michel Chandeigne, spécialiste de l’histoire des grandes découvertes, vous emmène dans le sillage de Fernand de Magellan.

44 min Le Temps d'un Bivouac - Magellan Par Daniel Fiévet

Pianocéan, la rêveuse

C’est l’histoire d’une pianiste et d'une chanteuse tout à la fois. Huysmans Berthou avait un grand rêve : prendre la mer avec son piano, embarquer son instrument de musique sur un voilier pour faire le tour des océans ! Voguer d’île en île, de port en port et, à chaque escale, transformer le pont de son bateau en scène de spectacle le temps d’un concert en pleine air. Un rêve, certes un peu fou, mais que notre pianiste rêveuse n'a jamais abandonné. En 2015, le projet, joliment baptisé, Pianocéan a pu hisser les voiles de la Goelette Lady flow avec, à son bord, Marieke "La pianiste" et Anne-Lise "La photographe" et surtout, son amie de toujours. Une première tournée en Méditerranée, deux autres en Bretagne et, cet été, l’Irlande. Le rêve est devenu une véritable aventure que les rêveuses racontent dans un livre.

49 min Le Temps d'un Bivouac - Pianocéan Par Daniel Fiévet

Thomas Pesquet, la tête dans les étoiles

Astronaute : voilà typiquement le genre de métier auquel on rêve quand on est petit et qu’on oublie souvent en grandissant. À quelques exceptions près, il se raconte qu’avant de devenir le dixième astronaute français, le petit Thomas Pesquet a passé de longues heures à piloter le vaisseau spatial en carton que lui avait confectionné son papa. 30 ans plus tard il s’asseyait à bord d’un vaisseau Soyouz et mettait le cap sur la station spatiale internationale pour y travailler pendant 6 mois ! Mais qu’est-ce que Thomas Pesquet a donc de plus que tous les autres enfants de sa génération qui rêvaient eux aussi un jour d’aller voir d’un peu plus près les étoiles ? Thomas Pesquet vous invite plus haut en apesanteur.

58 min Le Temps d'un Bivouac - Thomas Pesquet Par Daniel Fiévet

