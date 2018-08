Le préfet de police a décidé de mettre en place la circulation différenciée lundi, selon un communiqué de la Ville de Paris, en raison d'un épisode de pollution atmosphérique.

Après la réduction de la vitesse, Paris mise sur la circulation différenciée © AFP / GERARD JULIE

Le pic de pollution à l'ozone qui touche notamment l'Île-de-France, la vallée du Rhône et l'Est du pays devrait se poursuivre lundi sous l'effet de la canicule, selon les organismes de mesure de la qualité de l'air. L'ozone est un polluant dit "secondaire" né, sous l'effet du soleil, de réactions chimiques entre d'autres polluants de l'air, comme les oxydes d'azote principalement émis par le trafic routier, et les composés organiques volatiles issus notamment de l'industrie.

Ce gaz, à des concentrations élevées, peut provoquer des irritations des yeux, du nez, de la gorge, des essoufflements, en particulier chez les personnes sensibles.

En Île-de-France, la qualité de l'air devrait être particulièrement mauvaise lundi, avec des niveaux d'ozone compris entre 190 et 220 microgrammes/m3 en moyenne horaire, selon Airparif. Il s'agira du 12e jour de dépassement du seuil d'information depuis début juillet pour la région parisienne.

Depuis samedi, la vitesse maximale a été abaissée de 20 km/h sur les autoroutes et nationales franciliennes.

Paris fait le tri dans les véhicules qui circulent lundi

La circulation des véhicules ayant une vignette Crit'air 5 (déjà interdits de 8h à 20h du lundi au vendredi à Paris) et Crit'air 4 (ceux immatriculés avant 2006 pour les diesel et avant 1997 pour les véhicules essence) est interdite dans tout le périmètre à l'intérieur de l'autoroute A86.

Le stationnement résidentiel reste gratuit à Paris ce lundi.

La Ville prévient aussi que ces agents feront preuve de discernement dans le contexte des départ en vacances et que les restrictions de circulation ne s'appliqueront pas aux véhicules comprenant trois personnes ou plus.

En janvier 2017 Paris avait déjà eu recours à la circulation différenciée, en raison d'un nouveau pic de pollution.

Alors que la circulation alternée interdit, un jour sur deux, à 50% des voitures de rouler, selon leur plaque d'immatriculation, le système de la circulation différenciée vise les véhicules les plus polluants.

Grand Est et sud-est

Dans tout le Grand Est, "une augmentation des niveaux d'ozone est attendue en lien avec des températures en hausse et la reprise des activités" lundi, a indiqué Atmo Grand Est.

La préfecture de région a indiqué dimanche que la vitesse maximale autorisée sur les routes était également abaissée de 20 km/h. Les concentrations d'ozone devraient aussi rester élevées sur la majorité de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Une bonne partie de l'Ain, de l'Ardèche, du Rhône, de l'Isère et de la Savoie sont en "vigilance rouge".

Dans le Sud-Est, l'air devrait également être chargé en ozone entre Carpentras, Aix-en-Provence et Marseille, selon Atmo Sud. Un dépassement du seuil d'information et de recommandations pour l'ozone est localisé sur le département de la Gironde, notamment sur Bordeaux, selon Atmo Nouvelle Aquitaine. Il est recommandé d'éviter les sorties durant l'après-midi lorsque l'ensoleillement est maximum, ainsi que les activités physiques et sportives intenses en plein air. Il est également conseillé de reporter l'utilisation de barbecues à bois ou charbon, d'éviter d'utiliser des solvants pendant des travaux et de préférer les modes de transports moins polluants, ou au moins d'adopter une conduite souple. Selon Météo France, la canicule actuelle va sévir jusqu'à mardi.