La situation sanitaire catastrophique sur le front du Covid-19 en Polynésie française a poussé les autorités locales à mettre en place un confinement dur pour deux semaines et à fermer les écoles. Décision "indispensable" d'après le haut-commissaire de la République : les indicateurs de l'épidémie parlent d'eux même.

Le Centre hospitalier de Polynésie française réaménagé pour accueillir l'afflux de patient Covid, le 20 août 2021. © AFP / Mike Leyral

La Polynésie entame deux semaines de confinement durci et ferme ses écoles pour 15 jours, à partir de ce lundi. Retour, donc, de l'attestation de déplacement, face à la flambée de l'épidémie de Covid-19, dans les zones les plus peuplées de l'archipel. Un nouveau tour de vis en raison des taux de contamination très élevés et de la tension hospitalière qu'elle provoque. Les élèves polynésiens avaient fait leur rentrée il y a deux semaines, mais de nombreux établissements avaient déjà fermé après la diffusion du virus parmi les enfants ou les enseignants.

2.800 cas pour 100.000 habitants

Selon le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le taux d'incidence atteint 2.800 cas pour 100.000 habitants, soit le plus élevé de France. D'un extrême à l'autre : le niveau de contamination a été "multiplié par 14" en deux semaines a aussi précisé ces derniers jours le président de la Polynésie française. Contaminations qui s'emballent avec un taux de positivité de 46% pour le territoire. Et les mesures de confinement n'auront sans doute un impact que d'ici 15 jours seulement et devraient continuer à mettre sous pression les services de soins.

Plus de 1.000 cas quotidiens ces derniers jours

"Le 9 juillet, nous avions 13 cas actifs dans tout le territoire", rappelait ce week-end le haut-commissaire Dominique Sorain chez nos confrères de France Info. Comme le montre notre courbe, le nombre de nouveaux cas quotidiens (lissé sur sept jours, pour atténuer les creux de remontées de données le week-end), ne cesse de grimper depuis début août, pour atteindre une moyenne au-delà des 1.000 cas quotidiens ces derniers jours.

La visite d'Emmanuel Macron en Polynésie, entre le 24 et le 27 juillet, accompagné d'une délégation et de journalistes et a engendré de nombreux rassemblements, avait été critiquée dans l'archipel, mettant en avant le risque sanitaire qu'elle impliquait. Difficile, toutefois, de mettre en cause ce voyage (et dont tous les participants ont été testés à plusieurs reprises), peut-être tout aussi responsable de la hausse des contaminations que l'afflux de touristes ces dernières semaines.

Près de 100 décès depuis début août

Terrible décompte : selon les chiffres des autorités sanitaires polynésiennes, près de 100 décès de personnes atteintes du coronavirus ont eu lieu depuis le début du mois d'août dont, ces dernières jours, jusqu'à 20 décès mi-août et encore 11 le 19 août, 10 le 20 août.

300 hospitalisations depuis la mi-juillet

Ces dernières semaines, logiquement, les conséquences se sont faites ressentir dans les hôpitaux. D'autant plus que, comme le souligne le représentant de l'État en Polynésie, "les comorbidités qui sont très fortes sur notre territoire" avec "des problèmes de diabète, d'obésité".

Selon les dernières remontées de données, 324 personnes sont actuellement hospitalisées, dont près de 40 en réanimation, soit une dizaine de plus que ce que le Centre hospitalier de Polynésie française est capable d'accueillir (en temps normal, selon les derniers chiffres disponibles et sans compter le redéploiement des moyens).

Le dernier bulletin du ministère de la Santé local indique que "la vague actuelle d’hospitalisations concerne davantage les personnes âgées de moins de 44 ans, tandis que les personnes âgées de 65 ans et plus sont moins représentées". Sans doute car cette tranche d'âge est plus vaccinée. Au sein des malades, on compte 80 % de non vaccinés, 11% ayant un schéma vaccinal incomplet et 9% avec un schéma vaccinal complet.

La vaccination s'accélère, 45% de la population totalement immunisée

"Nous avons 45% de la population majeure qui est complètement vaccinée et 58% qui ont au moins une dose, mais c'est une accélération récente", indiquait dimanche à France Info Dominique Sorain, haut-commissaire de la République en Polynésie française. Selon les derniers chiffres publics disponibles, ces taux atteignaient, au 16 août, 41% de personnes ayant reçu une primo-injection et 30% de personnes complètement immunisées.