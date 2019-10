France Inter et France 2 se mobilisent pour lutter contre l'addiction des jeunes à la pornographie.

logo france inter © Radio France

France Inter vous propose une journée spéciale autour de la jeunesse et la pornographie

Des émissions spéciales autour du thème Pornographie, jeunesse en danger avec :

10h Grand bien vous fasse d’Ali Rebeihi

Les effets de la pornographie chez les jeunes avec Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat, psychothérapeute et co-autrices de Sexpériences (Ed. Robert Laffond) et Samuel Comblez, auteur de La sexualité de vos ados (Ed. Solar)

19h20 Le téléphone sonne de Fabienne Sintes

Porno : la parole aux ados ! avec le Docteur Kpote, animateur de prévention en milieu scolaire, auteur de Génération Q (Ed. La ville brûle) et le témoignage d’adolescents victimes

France 2 en partenariat avec France Inter propose une soirée en trois temps : une fiction, un documentaire et un débat

20h50 : Connexion intime, une fiction déconseillée aux moins de 12 ans, avec Marilyn Lima, Jules Houplain, Armelle Deutsch, Marius Colucci et Julie Pestel.

Chloé, 15 ans, nouvelle venue au lycée, se noue d'amitié avec Luna. Chloré rencontre aussi Félix, l'ex-petit copain de Luna, addict au porno, dont elle tombe amoureux. Un triangle amical et amoureux se met alors en place.