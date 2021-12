Suite à la publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Eglise catholique, le diocèse de Créteil, dans le Val-de-Marne, a décidé de mettre en vente la maison où réside son évêque. Le bien, un pavillon de 250 m², pourrait rapporter "plusieurs centaines de milliers d'euros" pour indemniser les victimes.

Dominique Blanchet, évêque de Créteil, en mars 2021 © AFP / GEORGES GOBET

"Beau pavillon de 250 m², terrain de 1000 m², 12 pièces, à vendre". Une annonce immobilière de ce type devrait paraître le mois prochain, à Créteil. La maison en question est celle de l'évêque Dominique Blanchet, qui a choisi, en accord avec les instances diocésaines de mettre en vente sa résidence de fonction pour abonder le fond d'indemnisation des victimes d'abus sexuels dans l'Eglise.

Début novembre, lors de l'assemblée plénière des évêques à Lourdes, l'évêque a spontanément pensé à sa propre résidence de fonction, située dans le centre-ville du vieux Créteil. "C'est un logement dans lequel j'ai d'autres besoins que mon prédécesseur", précise-t-il : "Il y a plusieurs pièces qui étaient nécessaires puisqu'il y avait une gouvernante pour aider mon prédécesseur, qui était plus âgé mais je n'en ai pas besoin, donc ce sont des chambres qui sont libres".

Ne pas utiliser le denier du culte

L'évêque explique ensuite que la "symbolique" de cette vente permet d'afficher clairement aux fidèles que le denier du culte ne sera pas mis à contribution, comme l'a précisé le message qui leur a été adressé lors des offices le week-end dernier. "Les donateurs peuvent continuer à donner en étant absolument sûr que leur don ne sera pas impacté et pour moi ce sera ma façon de donner, d'accepter le dérangement d'un déménagement".

Surtout, l'évêque explique n'avoir pas vu d'autre bien à mettre en vente. Dans le Val-de-Marne, diocèse récent, créé en 1966, on compte 124 lieux de culte, dont 84 qui appartiennent à l'Eglise catholique, car construits après la loi de 1905 sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Pas question donc de mettre en vente ce patrimoine utile aux offices. Le diocèse "n'a pas dans son héritage immobilier de bâtiments anciens, historiques, de séminaire, par exemple, comme on peut en trouver à certains endroits", précise Philippe Guyard, son économe.

L'évêque devrait déménager dans un appartement en location

Quant aux 350 bâtiments du diocèse, essentiellement des salles paroissiales, l'évêché ne souhaitait pas s'en séparer, car, dans ce département très urbanisé, toutes servent à la vie des paroisses. "Les immeubles que nous possédons sont tous gérés par les paroisses", précise Dominique Blanchet qui a donc vu dans sa propre maison de fonction "une belle opportunité".

L'évêque accepte ainsi de chercher une location, "plus près" de la cathédrale et de l'évêché, dans ce quartier du Créteil moderne, fait essentiellement de tours d'immeubles. "Notre cathédrale est déjà au milieu des tours, donc Jésus-Christ lui même habite au milieu des tours", s'amuse Philippe Guyard : "Pourquoi l'évêque n'y habiterait-il pas ?"

Le déménagement pourrait avoir lieu cet été car la mise en vente de l'actuelle résidence, "un bien un peu exceptionnel", précise l'économe diocésain, devrait s'opérer en janvier, avec un prix encore inconnu de "plusieurs centaines de milliers d'euros", sans plus de précision. Elle permettra en tout cas de verser dans un premier temps 200 000 euros et de conserver une autre partie de la somme dans le cas où il faudrait abonder davantage pour indemniser d'autres victimes.